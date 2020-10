Juanca: "Este año el Xerez CD va a pelear por todo"

El Xerez CD ha confeccionado una plantilla con nombres tan importantes como los de Álex Colorado, Lolo Garrido y Carlos Calvo, además de otros como Chuma, Murci, Pato o Valerio, jugadores que se han unido al proyecto tras el desembarco de Juan Díaz en la entidad xerecista. Son futbolistas que han generado una gran ilusión en el aficionado del XCD. Sin embargo, uno de los principales protagonistas de esta pretemporada es Juanca, centrocampista jerezano que fue uno de los primeros refuerzos del club antes de que la situación cambiase por completo.

En efecto, Juan Carlos Romero Cabral 'Juanca' está siendo uno de los jugadores más destacados de la pretemporada azulina, copando el protagonismo con grandes partidos. Pese a que se perdió el primer partido frente a la Roteña por unas molestias musculares, el centrocampista ha sido luego de los destacados en todos los partidos del Xerez CD. Frente al San Fernando dio una gran asistencia que no desaprovechó Chuma para hacer el 1-0 y luego ha seguido siendo protagonista. El atacante lo atribuye a que "durante el confinamiento seguí trabajando y preparándome para esta temporada, porque quería llegar en las mejores condiciones posibles".

El futbolista jerezano bromea al referirse a su llegada al Xerez CD. "Vinimos los del Comando Lebrija: Iván, Orihuela, Juan Benítez y yo y era un proyecto modesto, salvar la temporada y poco más. No eran las expectativas que tenemos ahora. Con la llegada de Juan Díaz, el club ha dado un giro de 180 grados. Es un año ilusionante para todos, jugadores, directiva y afición. Hay que pelear para estar en lo más alto", explica.

En su demarcación, como en todo el frente de ataque, la competencia será feroz dado que Joaquín Poveda tiene dos hombres por puesto. "Lo veo como algo positivo, porque todos los jugadores vamos a estar metidos y quien se relaje sabe que puede perder el puesto. Al final, la competitividad te hace ser mejor jugador".

En cuanto a su gran rendimiento durante esta pretemporada, señala que "he trabajado para llegar bien y tener a tantos buenos jugadores alrededor te lo hace todo más fácil. Ahora, a luchar por un puesto. Yo fácil no se lo voy a poner a ninguno. Hay que entrenar bien, fuerte y luego que el míster decida a quién pone".

"Por presupuesto, los rivales más fuertes son Ceuta y Xerez DFC y luego todas las temporadas hay alguna sorpresa"

Aunque nadie quiere decirlo abiertamente, el objetivo no puede ser otro que el de luchar por el salto de categoría y dar una alegría a la afición. Juanca puntualiza: "Sabemos que la afición nos va a exigir lo máximo y para eso estamos. Como xerecista, con todo lo que hemos pasado años atrás, hay que estar tranquilos. Este año vamos a pelear por todo, pero este proyecto puede serlo también a largo plazo y si no es este año será el siguiente y si no el otro, pero hay que seguir con esa ilusión y después de pasarlo tan mal estos años atrás, ahora hay que disfrutar y trabajar".

Disfrutar es precisamente lo que parece que está haciendo el equipo esta pretemporada, donde se mantiene invicto. "Nos han salido buenos partidos, contra rivales fuertes también, plantándoles cara a San Fernando o Sanluqueño y eso la afición también lo ve, que hay material para plantar cara. Es ilusionante ver al equipo así".

Con respecto a la composición de los subgrupos y cómo hay que afrontar la temporada, explica que "hay que amoldarse e intentar quedar entre los tres primeros porque hay más posibilidades. Al haber menos partidos también hay menos margen para fallar y si hasta ahora había que llegar bien a las últimas jornadas en una liga regular, ahora igual quien empiece bien va a tener mucho ganado".

Y de los rivales por esas tres plazas, cree que "por presupuesto ahí están el Ceuta y el Xerez FC y luego siempre hay uno o dos equipos que son sorpresas, como el Antoniano el año pasado. El Rota también se ha reforzado muy bien. De todas formas, por muy favorito que se sea sobre el papel, luego donde hay que demostrarlo es en el campo".