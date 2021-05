Juanca, centrocampista del Xerez CD, vive los días previos al compromiso ante el Ciudad de Lucena con una ilusión tremenda, no quiere hacer cuentas porque "eso desgasta y hay que estar concentrado al cien por cien" y apuesta por conseguir el objetivo que se han marcado.

El jerezano admite que el aplazamiento del partido ante el San Roque les trastocó los planes, aunque a él le vino bastante bien por su lesión, y confiesa que la espera se le está haciendo "interminable, tenemos muchas ganas de volver a competir. Con tanto aplazamiento ya es que no sabes ni qué puede pasar. La verdad es que lo teníamos todo preparado para jugar ante el San Roque y ahora henos tenido que cambiar el chip".

–¿Ha superado ya sus molestias en el costado?

–Tenía un fuerte golpe en las costillas y era bastante incómodo, pero ya no tengo problemas, hace bastantes días que estoy entrenando con normalidad. Hubiese llegado al partido ante el San Roque, pero ahora ya estoy mucho mejor preparado para jugar si el míster lo considera oportuno.

–¿Cómo está preparando el equipo el partido ante el Ciudad de Lucena?

–Con fe y mucha ilusión, estamos entrenando fuerte. Se resume fácil y con pocas palabras. Tenemos que encarar el encuentro pensando en el triunfo, tenemos que ir allí y ganar, estamos muy enchufados. El empate entre el Xerez DFC y el San Roque nos permite incluso un fallo, pero no podemos pensar en eso. Queremos los tres puntos para preparar luego la otra final que nos quedaría en La Juventud ante el San Roque, que en ese encuentro sí que nos la jugamos, ese choque sí es definitivo del todo.

–En La Juventud, el Ciudad de Lucena les generó muchos problemas, ¿cómo se espera al rival en su campo?

–En la segunda parte de ese partido ya vimos que estamos capacitados para hacerles daño, podemos meterlos atrás. Para generar peligro vamos a tener que presionarles muy bien y estar muy atentos. Ellos ya prácticamente no tienen opciones de ascenso directo, pero están peleando por la tercera plaza para tener ventaja luego en la semifinal y en la final. De todos modos, afectados estarán y si nos ponemos por delante en el marcador peor se lo vamos a poner.

"Cada jornada es un mundo y ya no hago cuentas, me quedo con que dependemos de nosotros mismos”

–En un partido de este tipo con tanto en juego, ¿dónde coloca la clave?

–No podemos perder la cabeza. Tenemos que saltar al campo con las ideas muy claras y, como he comentado antes, hay que impedir que hagan su juego. Toca presionar arriba, robar e intentar hacerles daño. Nos tenemos que traer los tres puntos sí o sí.

–Al final, el equipo llega un poco más descansado a Lucecna, ¿es mejor o peor?

–Nunca se sabe si es mejor competir o estar parado. Llevamos casi dos semanas sin jugar y estamos como locos por volver a hacerlo. Eso se verá sobre el terreno de juego.

–¿Es de los que hace cuentas?

–Las hacía, pero ya he decidido parar. En casa, todo el mundo me pregunta y me comenta que si ganáis, que si empatáis... Partido a partido, que es lo que nos importa, cada jornada es un mundo. De nada vale pensar en qué va a pasar al final si puede pasar de todo todavía. Lo único importante es que dependemos de nosotros mismo y a eso nos tenemos que agarrar para lograr todo lo que nos hemos propuesto.

–Se centra en el partido a partido, pero estaría pendiente del choque entre Xerez DFC y el San Roque...

–Sí, es lógico. Aunque dependemos de nosotros, el resultado de ese partido influía en nuestras opciones y, además, tengo amigos en el Xerez DFC con los que hablo bastante. Lo hemos comentado entre nosotros, el San Roque tiene un equipazo, con un potencial ofensivo muy importante. Acabó primero la primera fase de su grupo, que es complicado, y eso es por algo. Es un bloque que te exige muchísimo y al que no es fácil sorprender.