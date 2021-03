Juan Carlos Romero 'Juanca', centrocampista del Xerez CD, se perdió el partido del pasado domingo en Rota por unas molestias en el abductor derecho y es duda para el domingo. Confiesa que sufrió muchísimo desde la grada en el Navarro Flores porque "sientes impotencia, quieres ayudar a tus compañeros y no puedes" y se muestra sincero: "Toca hacer autocrítica, llevamos tres derrotas consecutivas y hay que reconocer que en los dos últimos partidos, el derbi y en Rota, no estuvimos bien. Debemos mejorar para recuperar la buena dinámica. Esto es fútbol y pasan estas cosas".

–¿Cómo se encuentra?, ¿podrá jugar el domingo?

–He mejorado bastante. He realizado parte del trabajo con el grupo y tengo buenas sensaciones, pero aún es pronto. Tendré que esperar unos días para ver cómo evoluciono y si respondo bien en los próximos días cuando aumente la carga de trabajo. Todos los futbolistas queremos jugar siempre, aunque luego la decisión será del míster.

–Tres derrotas consecutivas y adiós al liderato, ¿cómo se puede explicar eso?

–El fútbol tiene estas cosas, va por rachas. Hay equipos que la pasan al principio, otros a mitad de temporada y a nosotros nos ha tocado ahora. De todos modos, hay que hacer autocrítica, aunque el trabajo está ahí y estamos arriba. En Los Barrios lo intentamos, tuvimos opciones, y en los dos últimos encuentros, el derbi y en Rota, no estuvimos bien. La culpa es nuestra, el domingo está ya ahí y toca revertir la situación. En Rota, lo pasé muy mal en la grada. Sufrí muchísimo, me dio coraje no poder ayudar a mis compañeros

"La Lebrijana llega apurada y nos apretará, pero el míster nos transmite confianza y hay que ganar”

–Jugó en la Lebrijana y conoce bien al equipo, que llega con nuevo entrenador, ¿qué espera del partido?

–Nos van a crear muchos problemas. La pasada temporada nos sucedió algo parecido a lo que les está pasando ahora. Empezamos bien, pero luego fuimos bajando enteros. Éramos un equipo humilde, con pocos medios, y una plantilla corta y cuando nos quedamos sin algunas piezas importantes lo notamos. Llegan con la necesidad de puntuar y apretarán con su nuevo entrenador. Quieren salvarse y necesitan sumar.

–(...)

–Ya toca revertir la situación, hay que ganar sí o sí. No es normal lo que nos está pasando y lo vamos a solventar. Todo lo volveremos a ver de otra forma en cuanto ganemos un encuentro. El míster nos está transmitiendo mucha confianza y lo vamos a conseguir seguro. Nos falta muy poquito para clasificarnos para la segunda fase entre los tres mejores y tenemos que ir al cien por cien.

–¿Cómo ha acogido el vestuario la aportación de Schuster para entrenar en Montecastillo?

–Nos hemos llevamos una alegría tremenda con esa medida porque ya no es sólo entrenar en un buen campo de césped natural, es tener un vestuario en el que cambiarte, tratarte con los fisios o hablar con los compañeros. Todos los futbolistas sabemos lo importante que es un vestuario y eso nos faltaba. Esteban ha conseguido eso, ha buscado la mejor fórmula para que estemos más unidos, para que nos podamos sentir más profesionales, y estamos encantados.