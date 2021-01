Juanca ya está recuperado y Poveda inspecciona La Juventud

El Xerez CD regresó al trabajo el pasado sábado con una sesión en San Isidro del Guadalete, donde los jugadores de Joaquín Poveda volvieron a entrenar este domingo en doble sesión, ejercitándose por la mañana la plantilla en las instalaciones del gimnasio Córner 4.

El líder del Grupo X-A de Tercera División comenzará este lunes a preparar el partido del próximo domingo contra el Cabecense, primero del año y primero de la segunda vuelta. Tras los primeros entrenamientos, la buena noticia es la recuperación del centrocampista jerezano Juanca. El mediapunta azulino se perdió los dos últimos encuentros de su equipo al sufrir dos microrroturas en el abductor, lesión que se produjo en el calentamiento del partido contra el Arcos en Chapín. Posteriormente, también se perdió el último partido de 2020 en casa del Ceuta. Juanca no tiene molestias y si sigue evolucionando bien podría estar disponible para el encuentro contra el Cabecense. Quien sigue trabajando aparte del grupo es Dani Jurado, que sufrió un pinchazo antes de las vacaciones del que aún no está totalmente recuperado.

Pasando revista

José Luis Mateos, de la comisión de socios que gestiona el Xerez CD, Joaquín Poveda y Juan Pedro Ramos estuvieron viendo la victoria del Jerez Industrial frente al Recreativo Portuense. El técnico quiso comprobar de primera mano en qué estado se encuentra el césped de La Juventud, que ha sido sometido a una resiembra que ha durado más de mes y medio. La visita fue provechosa y la ‘expedición’ azulina quedó conforme con el estado del césped, aunque solicitarán a la delegación de Deportes que se le pase el rulo y se corte, al entender que estaba un poco alto.

De esta forma, el Xerez CD volverá a La Juventud para medirse al Cabecense. El último partido de los azulinos en el campo de la avenida Blas Infante fue contra la UD Los Barrios (1-0) el pasado 8 de noviembre. Posteriormente, los xerecistas jugaron como locales en Chapín ante Rota y Arcos, partidos que también saldaron con victorias.

No obstante, la decisión final la tienen Deportes y Medio Ambiente. El Jerez Industrial está a expensas de la Federación Gaditana para jugar el partido aplazado contra la Roteña y en principio lo había fijado para este jueves, pero el club rojillo, que hasta ayer no salió del confinamiento por los 15 casos positivos por COVID-19, no quiere jugar en esa fecha argumentando que no ha tenido tiempo para ponerse físicamente a tono. Si la Gaditana decide finalmente que el partido se tiene que jugar el jueves, el césped de La Juventud se vería sometido a dos partidos en algo más de 72 horas recién salido de la resiembra y por si fuera poco, se anuncian lluvias.