Juan Pedro, sin propuesta del Xerez CD para rescindir su contrato

El Xerez CD no ha realizado aún a Juan Pedro Ramos, entrenador que fue despedido el pasado martes tras la derrota de los azulinos en La Juventud frente al Cádiz B, una propuesta económica para rescindir su contrato. El técnico jerezano sigue esperando que le llamen desde la entidad azulina para intentar cerrar un acuerdo. En la misma situación se encuentra su segundo, Julio Pineda.

El club tiene cuatro partidos para presentar la licencia de un nuevo técnico sin tener que pagar multa y ya ha consumido dos con el del viernes frente a Los Barrios en Palmones (0-0) y el del pasado domingo en La Juventud ante el Écija (2-2). Nene Montero tendrá que dirigir otra vez al equipo desde la grada en el José Juan Romero ante el Gerena si en los próximos días no se llega a un acuerdo.

Juan Pedro asegura que "el club no me ha llamado para realizarme ninguna propuesta. Cuando hablé con ellos después de la destitución me comentaron que me llamarían en unos días pero sigo esperando. No puede haber ni acuerdo ni no acuerdo porque es que no hay ni propuesta económica ni nada".

Y si con el anterior cuerpo técnico aún no hay acuerdo para rescindir, el club trabaja en la contratación de un segundo entrenador y una de las opciones que baraja es la del jerezano Ignacio García, lateral izquierdo del Xerez CD durante tres temporadas, de la 96/97 a la 98/99. En la lista también hay más técnicos, pero las opciones de firmarles son complicadas, ya que se encuentran entrenando a clubes de cantera. Alberto Vázquez, ahora en el Balón de Cádiz cadete y exentrenador del Guadalcacín, o Pablo Grande han sido sondeados igualmente por Vicente Vargas.

Pero no sólo llegarán nuevos técnicos al Xerez CD, también lo harán jugadores. Nene, después de ver la respuesta del equipo en los dos partidos que ha tenido que dirigir en la grada, ya tiene claro que necesita un portero, un delantero y un jugador de banda.

En estos momentos, la plantilla cuenta con 22 futbolistas pero el meta José Ángel tiene licencia del filial, con lo que hay una ficha libre que serían dos si fuese necesario por la situación de Rosillo. El extremo no puede entrenar a diario por motivos laborales y el club prescindiría de sus servicios, lo mismo que hizo con Guille y Valencia, ambos en el Rota.