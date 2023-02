Kevin, central del Xerez CD: "Confío al cien por cien en jugar el play-off"

Kevin Gil regresó al Xerez CD el pasado mes de enero para reforzar la defensa y no ha tardado en convertirse en fijo para Juan Carlos Gómez. Siempre optimista, confía "al cien por cien" en el equipo, asegura que hay buena plantilla y que van a terminar entrado en play-off. Aún así, subraya que "no va a ser fácil, ya sólo nos queda ganar, ganar y ganar".

El defensa azulino confiesa que "los primeros días de la semana lo pasamos mal porque teníamos muchas ganas de romper la dinámica en casa y tampoco pudo ser ante el Sevilla C, siempre pasa algo, parece ya más tema psicológico que deportivo. Fuera nos salen bien las cosas bien y en Chapín nos falta suerte. La primera parte fue regular, pero en la segunda estuvimos mucho mejor, aunque todo se nos complicó con la expulsión. Aún así, hay que ser positivos y ver el vaso medio lleno, como dice el míster, recortamos un punto, aunque lo que necesitamos ya es recortar de tres cada jornada. Llevamos cuatro partidos sin perder, con dos triunfos y dos empates".

Curtido ya en mil batallas, confía "en terminar en puestos de play-off, aunque es evidente que no es fácil. Todas las semanas hay sorpresas y alguna vez, como he comentado antes, la suerte tiene que estar de nuestra parte. Esta jornada, sin ir más lejos, ha sido el Salerm Puente Genil el que ha pinchado en casa ante el Ceuta B. Eso es un toque de atención para lo que nos queda. Los rivales de la zona baja son hasta más peligrosos que los de arriba".

"Voy partido a partido, no miro la clasificación ni hago cuentas, nunca salen"

Y precisamente el domingo se miden a un Ayamonte que pelea por eludir el descenso que "nos lo pondrá complicadísimo, ese tipo de equipo salen al campo a morder, necesitados y también motivados por enfrentarse a un equipo de arriba. Allí sí que no nos queda otra que ganar o ganar, hemos dejado escapar demasiadas oportunidades".

Restan ocho jornadas de liga y confía en lograr el objetivo pero "soy de los que se centran en el partido a partido, no quiero ni mirar la clasificación ni hacer cuentas porque nunca te salen, son como las que haces cuando estás pagando la hipoteca del piso. Sólo me centro en pensar que el adversario siempre es complicado, que nos puede generar problemas y en explotar nuestras virtudes. Así, no hay exceso de confianza. En Tercera, todos los rivales son difíciles y cualquiera es capaz de complicarte. Ahí está el Antoniano, que es líder con una trayectoria impresionante y nadie apostaba por ellos al principio".

Llegó al equipo hace poco más de un mes después de haber superado una operación en verano, le costó coger la forma y ahora "me siento ya al cien por cien, estoy muy contento. Me costó bastante porque la inactividad la acusé a nivel físico. Cuando empecé a trabajar con el preparador físico y el nutricionista recuperé mucho. Cuando empecé a entrenar con el equipo llevaba seis meses parado. Me siento a gusto, estoy convencido de que todo va a salir bien, confío en jugar el play-off al cien por cien, tenemos un buen equipo para lograrlo".