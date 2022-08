Lay: "Afición del Xerez, aquí tenéis al nuevo mosquito"

El Xerez CD ha presentado este martes a su última adquisición, el atacante almeriense Ablaye Sarr Faye 'Lay', futbolista nacido en Roquetas de Mar el 16 de octubre de 2001, que llegó a prueba al inicio de la pretemporada y que se ha ganado un sitio en la plantilla azulina gracias a su velocidad, descaro y, por encima de todo, gol: es el máximo anotador del equipo con 4 dianas en 6 partidos.

El nuevo jugador xerecista, de padres senegaleses, se formó en las escuelas deportivas del Roquetas, su ciudad natal, y posteriormente pasó por las inferiores del FC Barcelona y el Cornellá, acabando su etapa de formación en La Cañada Atlético almeriense, con el que debutó en la Primera Andaluza. Su debut en categoría sénior fue en el Poli Almería del Grupo 9 de Tercera RFEF y su último equipo antes de recalar en el XCD ha sido el Castuera.

Las céntricas oficinas de Arquitecto Maldonado-Vilarchao han servido de escenario para la presentación del atacante, acto al que han acudido el presidente del club, Juan Luis Gil, así como el vicepresidente Jorge Garrido. El máximo dirigente xerecista ha apuntado que "Lay vino para estar a prueba y se ha ganado a pulso quedarse entre nosotros. Es un jugador rápido, con desborde y joven, con muchas ganas de triunfar en nuestro equipo. Es lo que nosotros este año estamos pidiendo, gente con mucha hambre que quiera llevar al Xerez a lo más alto y quiera crecer junto con nosotros".

Lay, en sus primeras palabras como nuevo integrante de la plantilla xerecista, apuntó que "los primeros días me costó un poco adaptarme a lo que me pedía el míster porque no estoy habituado a su manera de jugar, a meterme por dentro, hacer diagonales o a la presión tras pérdida, que es muy importante. Pero me he adaptado bien con el paso de los días y desde el primer día el recibimiento ha sido muy bueno".

Pichichi del equipo esta pretemporada, apunta que "de momento voy bien, meter goles en pretemporada está bien, pero yo pienso en la Liga, que es lo importante. Cuando llegué pensaba en un 80 por ciento que me podía quedar y un 20 que no, las cosas como son. Pero cuando mi representante me dijo que me había conseguido una prueba con el Xerez no pensé en nada más, me arriesgué sin pensar en nada más y más que ilusión estaba emocionado. Estoy con la flecha hacia arriba y voy a intentar mantenerme aunque estar a un nivel tan alto es difícil", apuntaba sobre su gran estado de forma.

En cuanto a los objetivos, Lay comentó que "sé que el Xerez lleva muchos años queriendo ascender, pero lo primero es ir partido a partido, eso es lo importante. No hay que pensar en un futuro a largo, hay que ir partido a partido y poco a poco" y con respecto a su posición en el campo -Paco Peña lo ha estado utilizando de extremo izquierda- manifestaba que "soy un jugador muy polivalente, he jugado de extremo, mediapunta y lateral, estoy a disposición del míster y donde me ponga lo intentaré hacer lo mejor posible".

Para finalizar, le quiso enviar un mensaje a los aficionados azulinos: "Les digo que aquí tenéis un nuevo 'mosquito' en Jerez y que voy a darlo todo por el escudo que llevamos en el pecho. Sé que el club cumple este año 75 años y eso es una motivación y una ilusión".