Limón: "El Xerez CD es uno de los equipos más complicados de la categoría"

El Cartaya llega a Chapín este domingo (18:00) para medirse al Xerez CD tras su empate a uno ante el Córdoba B del pasado jueves en el Rodríguez Salvador y con la misma lista de convocados, ya que no recupera aún ni a Lolo, que arrastra una sanción de seis partidos desde la última jornada de la pasada temporada, ni a los lesionados Cerpa, Adrián y Asuero.

Manuel Juan Limón, entrenador del cuadro onubense, destaca el potencial de los azulinos y también la motivación que supone para todos los equipos visitar un escenario como Chapín. "Cuando se va a un campo de esas características y con esa historia, todos vamos con un plus de espíritu ganador".

Y sobre el Deportivo, admite que "es un rival de de los más complicados de la categoría, así lo dicen sus números, no han recibido, han marcado cuatro goles y los han rentabilizado muy bien porque tienen diez puntos. Es un equipo compacto, que tiene las ideas muy claras, que sabe defender bien y con criterio a la hora de atacar y construir".

De todos modos, no renuncia a nada y apuesta por dar 'guerra' en Chapín: "Debemos aliarnos con nuestra mejor versión y no pensar que no tenemos posibilidades, tendremos nuestras opciones a lo largo del partido, pero para ellos nos tocará estar muy serios en el aspecto defensivo. Cuando no tengamos el balón, debemos ser un bloque solidario, trabajador, con las líneas muy juntas y no dejar espacios porque las dimensiones del campo son más grandes que las habituales de otros escenarios de la categoría. Tenemos que esperar nuestro momento y que el partido este siempre más de nuestro lado que el de ellos".