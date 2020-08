Lolo Garrido: "Quería jugar en el Xerez CD"

Lolo Garrido ha sido presentado como nuevo futbolista del Xerez CD en las Bodegas Dios Baco. El centrocampista jerezano, que tenía ofertas de superior categoría, ha antepuesto estar en casa junto a la familia y ha afirmado que desde que el club se puso en contacto con él "le transmití que quería jugar en el Xerez".

-Lolo, ha comentado Juan Díaz que eres una de las presentaciones más esperadas, pero quizá también de las más sorpresivas, teniendo en cuenta que había poca gente que te veía en el Xerez CD.

-Sí. No sé si para bien o para mal, pero ha sido una sorpresa para algunos aficionados o para la propia directiva del Xerez DFC, pero es lo que ha comentado Juan. Desde que me llamó yo le transmití que quería jugar en el Xerez CD por cosas familiares. A Juan le estoy agradecido porque todas las dudas que podía tener me las ha resuelto en todo momento. Es más, siempre me ha apoyado y le debo mucho.

-Tras varios años en Segunda B, desciendes de categoría.

-Ha sido un poco por todo. Tenía ofertas de superior categoría, lo he estado pensando mucho hasta último momento y Juan tampoco me ha metido prisa, al revés, entendía que si me iba a otra categoría era normal. Al final me he decidido por el proyecto, era muy fácil venir con los futbolistas que se están firmando.-

-Juan Díaz ha comentado que es el mejor futbolista de la categoría. Le ha puesto el listón muy alto.

-Sí (risas). No tengo presión. Confío mucho en mí mismo y en ese sentido no me siento presionado.

-¿En qué cree que ha mejorado durante estos años?

-Cuando me fui de aquí sólo jugaba de pivote defensivo y con el paso del tiempo he jugado de 8, de 10 e incluso de central. He aprendido muchísimo, he tenido compañeros que ahora están jugando en Segunda y en Primera y al final aprendes mucho de todos ellos. Adelanto más las líneas y tengo más llegada.

-Xerez CD y Xerez DFC se han interesado por usted. ¿Qué supone?

-Es un orgullo y te sientes importante. Como ya he dicho, me he decidido por el Xerez Club Deportivo porque están haciendo las cosas muy bien.

-¿Qué le parece la plantilla que se ha confeccionado?

-Muy buena. Conozco a Juan Carlos, a Álex Colorado, a muchísimos futbolistas y sé que los que han venido van a aportar para hacer un bonito año.

-¿Hasta dónde se puede llegar con este equipo?

-Siempre digo partido a partido, que es lo más típico que se dice a día de hoy. Creo que tenemos un muy buen equipo para luchar por la parte de arriba, pero hay que estar tranquilos e ir paso a paso.

-Nadie quiere meterse presión.

-Es que meternos presión desde antes de empezar es complicado. No sabes cómo van a ser los rivales. Si hay una mínima posibilidad de quedar arriba ahí vamos a estar seguro.