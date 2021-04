Lolo Garrido, centrocampista del Xerez CD, confiea que el vestuario del Deportivo está feliz tras vencer de forma consecutiva a San Roque en el Ciudad de Lepe y al Salerm Puente Genil en La Juventud y colocarse en puestos de ascenso directo, pero tiene los pies en el suelo y ya está centrado en el doble enfrentamiento ante el Ciudad de Lucena, dos encuentros en los que el equipo se juega muchísmo ante un rival que ahora mismo es tercero.

El medio jerezano considera al cuadro lucentino un rival "complicado, que está bien plantado en el campo", no mira la clasificación porque "ahora no es real tantos partidos aplazados, lo que hay que hacer es ganar y ganar, si lo ganamos todo, ascendemos seguro" y cree que "con las dos victorias, con seis o siete puntos más podemos lograr el objetivo".

–Dos partidos de fase de ascenso, dos triunfos seguidos...

–Estamos muy contentos porque hemos hecho un gran esfuerzo para sacar adelante dos encuentros en cuatro días. Es muy importante para nosotros porque el empate ante el Ceuta en Liga nos dejó fastidiados, merecimos más.

–El Xerez CD salió enchufado, pero le costó hasta lograr el 2-1...

–Es cierto que empezamos el encuentro muy bien y con mucha intensidad, pero cometimos varios fallos defensivos y nos echamos un poquito atrás después del 1-0. Ellos empezaron a jugar y me han sorprendido para bien. Ya les vi ante el Xerez DFC y me pareció un gran equipo. Nos empataron y en la segunda parte ya nos los comimos porque físicamente estamos un poco mejor que ellos, llevamos encima un partido menos.

–¿Cómo se vivió en el campo el gol del Salerm Puente Genil de falta directa?

–Yo estaba en la barrera. He visto que el balón salió muy pronto y el portero reaccionó tarde porque no ve el balón. Es culpa nuestra ese fallo.

–Pese a encajar el empate en un minuto psicológico, Esteban ha asegurado que en el descanso comentó en el vestuario que el partido se iba a ganar. ¿Qué les transmitió el entrenador?

–Confianza, como viene haciendo desde el primer momento. Nos dijo que peor que lo hicimos en Lepe ante el San Roque y ganamos no lo podíamos hacer, que teníamos que seguir haciendo lo trabajado en los entrenamientos porque seguro que ganábamos. En la segunda parte creo que se vio lo que quiere el míster de nosotros.

"Físicamente estamos muy bien, Felipe Franco es una maravilla"

–¿Va a más el equipo a base de resultados?

–Eso está claro. El estar mal y ganar es fundamental. Hablo mucho con el míster y los dos coincidimos en lo mismo. Por muy mal que estemos, si mantenemos la portería a cero seguro que tenemos opciones de ganar porque somos el Xerez CD y tenemos muy buenos jugadores, que en media ocasión que tengamos la vamos a meter. Poco a poco, vamos cogiendo los conceptos del míster y estamos creciendo.

–¿Cómo se encuentra la plantilla físicamente después de dos encuentros que han exigido tanto en miércoles y domingo?

–Estamos muy bien. El míster hizo los cambios en el once más por necesidad que por cansancio, teníamos a Joselito sancionado y a Laínez un poco tocado. Tenemos un preparador físico, Felipe Franco, que es una maravilla y contamos con todas las comodidades del mundo para entrenar en Montecastillo. Estamos muy bien.

–¿Cómo encaran el doble enfrentamiento con el Ciudad de Lucena?

–Vimos su partido en Ceuta y no lo vamos a tener fácil. Es un equipo que se planta bien en el campo y sus jugadores de ataque son muy buenos. Nosotros intentaremos utilizar nuestras armas para sumar los tres puntos y lograr una nueva victoria.

–Se han colocado en puestos de ascenso directo, ¿se mira ya la clasificación?

–No. Hay varios partidos aplazados y la clasificación no es real, no nos podemos fiar y, menos, con este coeficiente que no lo entiende nadie. Nosotros lo que tenemos que hacer es ganar, ganar y ganar, que si lo gamos todo ascendemos seguro y si no, hay que conseguir el mayor número de puntos posibles. Creo que con seis o siete más seguro que lo conseguimos.