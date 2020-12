Lucas Correa, central del Xerez CD, asume la presión

Lucas Correa, central del Xerez CD, valora de forma muy positiva el liderato que ostenta el equipo, destaca la buena dinámica y asegura todo ello es fruto "de la unión, el esfuerzo y el trabajo de todos".

El uruguayo asume que tienen presión, como defiende Joaquín Poveda, por las altas expectativas que se han generado, "sabemos que tenemos un buen equipo, con grandes jugadores", pero apunta: "Hay que ir paso, partido a partido, ningún rival va a ser fácil, todos son diferentes y siendo líderes todos nos van a exigir muchísimo y van a encarar los partidos con una motivación extra".

Bajo su punto de vista, uno de los problemas del Xerez CD es que "sufrimos porque no terminamos de matar los partidos. Creamos ocasiones pero no las concretamos. Cuando no rematas, sufres. Los rivales tienen amor propio y buscan lo máximo. Es difícil hacer goles y hay que tener tranquilidad".

En estos momentos, el Deportivo le saca cuatro puntos de ventaja tanto a Ceuta como a Lebrijana, su rival del sábado en el Municipal, pero no se confía. "Hay cuatro puntos de diferencia pero no es tan colchón, hay equipos con partidos pendientes y esto acaba de empezar, van pocas jornadas. Para conseguir el objetivo hay que seguir trabajando y sumando puntos, la Liga es muy competitiva y cualquier equipo te rasca puntos. La mentalidad tiene que ser ganadora siempre".

El Xerez CD no ha perdido y lleva tres triunfos seguidos. Eso "nos refuerza la moral, como he comentado antes, hay que ir a ganar y ganar. El partido del sábado será exigente, ante un equipo que está arriba y que nos va a dar problemas. Nunca es fácil jugar contra ellos".