Lucas Correa, central uruguayo del Xerez CD, fue suplente en Rota, pero ante la Balompédica Lebrijana recuperó la titularidad y le puso las cosas complicadas a Esteban Vigo. Realizó un partidazo y anotó el gol que abría el camino del triunfo.Se siente feliz y asegura que "espero que sea el primero de los grandes momentos que nos quedan, lo mejor está aún por llegar".

–Titularidad, gol, triunfo y fase de ascenso...

–El domingo viví una tarde soñada, redondita. Estoy muy contento por marcar mi primer gol con esta camiseta y por los tres puntos, que eran muy importantes para nosotros porque nos permiten ya entrar en la segunda fase.

–¿Qué sintió cuando la grada coreó su nombre y le recordó su nacionalidad?

–Fue algo tremendo, se te eriza la piel. Disfruté ese momento tan lindo muchísimo. Llevaba mucho tiempo sin marcar y con este año tan rato ya pensaba que no lo hacía. Sentí una felicidad enorme.

–Fue suplente en Rota, ¿cómo ha pasado estos días acostumbrado a jugar siempre?

–El míster ha apostado por mí y creo que es una recompensa al trabajo y a mi sacrificio, aunque cualquiera de los compañeros de esta plantilla puede jugar, hay futbolistas muy buenos en cada una de las posiciones. Tenía una oportunidad de agarrarme al puesto y no dejarla pasar.

–Tras tres derrotas seguidas, tocaba ganar o ganar...

–La situación no era cómoda, aunque estábamos tranquilos. No habíamos perdido y de repente encadenamos tres tropiezos. El trabajo se estaba haciendo bien, pero la dinámica negativa influye en el ánimo y en todo a lo largo de la semana y no es fácil. Por fin se logró el objetivo y, además, también vamos a pelear por el ascenso. Estoy contento por la afición, que siempre nos apoya, y por todos los compañeros, que se dejaron el alma en el campo para ganar. Nos costó, fue sufrida y se saborea más.

–Ha hablado de la afición, ¿se nota el empuje?

–Muchísimo, fue impresionante. Los seguidores son muy importantes para nosotros y también para lograr el objetivo que nos hemos marcado. Quedan dos partidos y hay que seguir sumando. Por mucho que estés clasificado, lo que importa es sumar y sumar. Quedan seis y muchos de la otra. Estamos bien, con confianza y ganas de seguir creciendo. Creo que lo mejor está por llegar.