Luna: "Sé a lo que he venido al Xerez, a intentar el ascenso"

El cordobés Juan Luna se ha presentado este lunes como nuevo jugador del Xerez CD. El central ha asegurado que aunque con ofertas económicas más jugosas, ha tirado del corazón para regresar a un club en el que ya militó hace cuatro temporadas y no ha escondido que el objetivo es luchar por el ascenso de categoría.

El defensa de 23 años, en efecto, vuelve al Xerez CD cuatro campañas después procedente del Real Jaén, donde coincidió la pasada campaña con Urri, y regresa "en uno de mis mejores momentos como futbolista", mucho más curtido y con experiencia en Tercera División. La presentación, que se ha llevado a cabo en las instalaciones de la inmobiliaria Encasa Gestiones, ha contado con Alejandro Calderón y Miguel Ángel Gutiérrez como representación del club xerecista.

En primer lugar, el defensa agradecía "a todos los que han hecho posible mi vuelta a la que considero que es mi casa. Teníamos varias ofertas este año y aunque económicamente he perdido, para mí hay algo más que lo económico y es el corazón y lo que me dicta. Estoy super orgulloso de estar en casa y de lo que se viene, se está planificando muy bien y estamos muy contentos de volver. Sólo queda trabajar para cumplir los objetivos".

Luna destacaba que hace cuatro años "vine aquí siendo un niño, sin saber lo que era jugar fuera de mi casa y me hicieron un hombre. Tengo 23 años pero soy bastante maduro para mi edad, tengo las cosas muy claras y sé dónde vengo y a lo que he venido, que no es otra cosa que a intentar conseguir el ascenso con el Xerez y dejarme aquí todo para cumplir el objetivo".

"Todo lo que no sea estar entre los cinco primeros será un palo"

El nuevo jugador azulino destacaba que "se están haciendo las cosas bien internamente, me han comentado los fichajes que se están haciendo, la renovación de Iván (Navarro), con quien coincidí en el filial del Córdoba y sé las características que tiene... Prefiero el corazón como he dicho antes a lo económico, que no es lo importante aquí".

En su primera etapa en el club, Luna actuó de pivote defensivo aunque las tres últimas temporadas se ha asentado en el centro de la defensa, aunque él se ve jugando "donde me ponga el míster, como si hace falta jugar de portero para ayudar al equipo. Donde me ponga daré el cien por cien con garra y pundonor". Y en cuanto a la competencia en la defensa -la menos goleada de la segunda vuelta la pasada temporada- señaló que "cimentar la defensa y la portería es uno de los objetivos en Tercera, pero somos un equipo y hay que trabajar todos juntos. Todos tenemos buenos números, yo vengo de diez porterías imbatidas en Jaén".

Y el objetivo y las ideas los tiene muy claros: "Creo que todo lo que no sea estar entre los cinco primeros sería un palo, el club y toda la gente que está trabajando detrás se lo merecen. El año pasado fue un palo y el anterior también, he estado bastante pendiente al Xerez y este año tiene que ser el nuestro, ojalá así sea", dijo.

El central advirtió que la categoría seguirá siendo complicada pese a los ascensos del Recre y el Utrera: "En Tercera División aunque vayas con un Ferrari tienes que bregar. Hay que saber jugar en todo tipo de campos, hay equipos que están recién ascendidos que a ver si les ganas en sus campos, hay que meter la pierna y bregar, será un año complicado pero estamos preparados para eso".

Por último, mandó un mensaje a la afición: "Quiero darle las gracias por el trato de estos días y también por este tiempo que hemos estado separados, porque estando en otros equipos ha habido aficionados que me han seguido escribiendo. Ojalá sea este nuestro año y lo consigamos con trabajo, compromiso y humildad".