Manu Lebrón: "El Xerez CD tiene un equipazo, estará arriba seguro”

El Xerez CD, colíder del Grupo X-A junto a Los Barrios después de la primera jornada disputada, recibe este domingo a las 12:30 en La Juventud al Conil, equipo que cuenta con varios exxerecistas entre sus filas, entre ellos Manu Lebrón, quien comenzó la pretemporada a las órdenes de Joaquín Poveda y que decidió salir de la entidad azulina para enrolarse en las filas del club del Pérez Ureba.

El central de Martín de la Jara fue titular y jugó los 90 minutos en el empate del Conil ante el Ceuta en la jornada inaugural del campeonato y espera seguir contando con la confianza de Lázaro Canto para el choque contra los de Joaquín Poveda en La Juventud.

Lebrón está “muy contento” en su nuevo equipo y cree que el Conil puede dar que hablar esta temporada. “Se ha hecho un buen equipo, aunque quedan cosas por pulir. Tenemos un equipo muy joven y con hambre y con jugadores con las cualidades que quería el míster. Tanto Cuenca como Álvaro Vega son dos bandas que tienen mucho gol y arriba está Luque, más los refuerzos que hemos llegado. Se ha hecho un equipo muy competitivo”.

Algo que ya pudieron demostrar los conileños en el primer partido contra el Ceuta, uno de los gallitos de la categoría. El Conil se puso por delante en la primera parte, pero concedió en la segunda un penalti que metió a los caballas en el encuentro. “Por ocasiones, pudimos llevarnos el partido, pero está claro que hay que jugar todos los partidos muy concentrados”.

Defensivamente, el Conil es un equipo “muy rocoso”. Prueba de ello es que en pretemporada no encajó ningún gol. El domingo en La Juventud pasará una auténtica prueba de fuego ante un Xerez CD que si de algo está sobrado es de calidad y gol. “Nosotros no tenemos la calidad de otros equipos y eso hay que suplirlo con el trabajo, sacrificio y el compakerismo, tenemos que correr todas a una y si no lo pasaremos mal. El otro día contra el Ceuta hicimos un partido casi perfecto y sólo nos valió para el empate”, apunta.

Lebrón no duda en calificar al Xerez CD de “equipazo, sin ninguna duda. Las bandas con Pato y Guti son muy peligrosas; la delantera con Chuma y Murci está más que cubierta. Sólo hay que mirar el equipo que tiene el Xerez y la velocidad que le imprimen al fútbol con jugadores tan verticales como Lolo Garrido y Juanca. La semana y media que estuve allí el ritmo de entrenamiento era bastante alto”.

Así que para hacer frente al Deportivo, Lebrón señala que “hay que estar muy mentalizado y concentrado en todas las acciones. El Xerez tiene uno de los mejores equipos de las últimas temporadas y todos los contrarios van a sufrir contra ellos. A priori es un equipo que va a estar arriba sí o sí”.