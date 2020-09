Manu Lebrón se despide de la afición del Xerez CD con una emotiva carta

Manu Lebrón llegó a un acuerdo el sábado con el Xerez CD para rescindir su contrato y se ha querido despedir de la afición con una carta en la que le agradece su apoyo antes de enrolarse en las filas del Conil, su nuevo destino.

Lebrón, en su carta, publicada en sus redes sociales y en las del club, que le desea lo mejor, escribe: "Queridos xerecistas: Se acaba una intensa pero corta etapa. Cada vez que me he puesto esta camiseta me he dejado lo último que tenía y he dado el máximo posible.

Para mí ha sido un ORGULLO vestir este escudo. Este club con estas historias jamás podrá morir por la pasión y el amor que le tienen la ciudad y los aficionados.

Me voy con la cabeza bien alta y decido marcharme para encontrar nuevos retos en otro proyecto. Os deseo lo mejor y os doy las gracias por vuestro aliento y apoyo. Hasta siempre. ¡Forza Xerez!".