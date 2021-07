El Xerez CD presenta a su nuevo 'cerrojo'. Marc Vito, portero nacido en Terrassa hace 25 años y de 1,87, llega a la entidad azulina avalado por una importante trayectoria en Segunda B y Tercera y el reto de pelear por dar el salto de categoría.

El meta, que la pasada temporada logró en las filas del Manresa el premio al mejor cancerbero del grupo catalán de Tercera otorgado por Radio Marca, se ha mostrado "ilusionado, contento y orgulloso de estar aquí y poder defender esta camiseta con tanta historia detrás. Estoy aquí para intentar cumplir el objetivo que el pasado año el club no consiguió por muy poco".

Enrolarse en el Deportivo supone para él "una oportunidad muy grande tanto a nivel personal como deportivo, es dar un paso más al frente en mi carrera porque, como he comentado antes, el Xerez CD tiene una historia detrás que es importante. Sé que llego a un gran club".

Bajo su punto de vista, la plantilla tiene "un nivel muy alto y, si hacemos las cosas bien en cada partido, podemos estar arriba luchando por el objetivo. Un club como este tiene que luchar por retos importantes y hacer cosas grandes todas las temporadas. Equipo hay, sólo falta que seamos capaces de hacer las cosas bien dentro del campo. Dicen que ascender esta temporada va a ser complicado pero si vamos partido a partido y hacemos las cosas bien, al final tendremos opciones de subir".

"Todos tenemos muchas ganas de competir y jugar el primer partido para coger sensaciones"

Aunque ha pasado por el Extremadura y el filial del Córdoba, en estos primeros días de pretemporada lo que peor lleva es "el calor, que es muy fuerte. Por lo demás, el idioma del fútbol es el mismo en todos lados y estoy intentando adaptarme a los compañeros y al entrenador para estar lo mejor posible cuanto antes".

Las exigencias son altas y ya ha tenido "tiempo de comprobarlo. Tanto el entrenador de porteros como el míster me han comentado lo que quieren, me han recalcado que hay que meter mucha presión y no escatimar esfuerzos. Junto a mis otros dos compañeros creo que estamos haciendo un buen trabajo y entrenamos fuerte a diario".

Este miércoles a las nueve de la noche, el Deportivo disputa su primer amistoso de la pretemporada en La Barca ante el Algaida, equipo de Primera Andaluza, y admite que "ya todos tenemos muchas ganas de competir. Es un partido de preparación para ir cogiendo sensaciones, pero es el primero y todos sabemos que lo mejor se acerca y está por llegar".