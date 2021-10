Máxima igualdad en los enfrentamientos entre Utrera y Xerez CD

La pasada temporada , con el cambio de formato de la competición por la pandemia , ambas escuadras no se encontraron y sus dos últimos enfrentamientos en Utrera se saldaron con derrotas azulinas . En la 18/19 , el partido acabó 3-1 , mientras que el último finalizó con un 2-1 para los de Jesús Galván contra los de Juan Carlos Gómez. El atacante Borja Jiménez anotó para el Deportivo en los instantes finales y es el único superviviente de aquel enfrentamiento . Ramón Verdú, ahora director deportivo azulino, también disputó ese compromiso.

Bloc de notas

Adri Rodríguez entrena y apunta al once titular

El Xerez CD ha entrenado este jueves en La Granja y Emilio Fajardo cuenta de cara a la cita del domingo contra el Utrera con todos sus futbolistas disponibles, a excepción del centrocampista Juanca, que se encuentra recuperándose de la rotura muscular en el abductor de su pierna izquierda. Adri Rodríguez, que no pudo jugar el domingo frente al Tomares por el golpe que sufrió en el empeine en el partido ante el Yeclano en la Copa RFEF, se ha recuperado, ya entrena junto al resto de sus compañeros y apunta al once titular, ya que Migue García aún no está al cien por cien tras superar su lesión y reaparecer en la recta final del compromiso ante los sevillanos.

El Deportivo espera agotar este viernes las entradas

El Utrera ha cedido al Xerez CD 120 entradas para el domingo, ya están a la venta y el Deportivo espera agotarlas en la jornada de este viernes en base al número de peticiones que ha recibido. De todos modos, el club no descarta pedir alguna más en caso necesario, pero el Utrera, por el momento, no se las garantiza.