Migue García y Joselillo pisan fuerte en el Xerez CD

Los jugadores del Xerez CD pisan fuerte, todos apuestan por el ascenso a Segunda RFEF la próxima temporada y el extremo Joselillo y el centrocampista Migue García no son la excepción. Los dos futbolistas tienen claro que el único objetivo de su equipo es dar el salto de categoría y así lo expresaron en su presentación.

Ramón Verdú, director deportivo azulino, que estuvo acompañado por José Luis Mateos, director general del club, fue el encargado de dar la bienvenida oficial a los dos en la sede del Grupo Logístico Torralva, uno de los patrocinadores de la entidad.

Verdú, tras agradecer a Torralva su apoyo, resaltó el nivel de ambos fichajes. Sobre el extremo comentó que "llega de ascender con el Antequera, es desequilibrante y suele hacer goles" y sobre Migue subrayó: "Todos le conocéis por su trayectoria. Tuve la suerte de ser compañero suyo en el Sabadell y seguro que nos aporta muchísimo".

El director deportivo xerecista valoró también "la buena predisposición de ambos para estar aquí, sus ganas, su trabajo y el salto de calidad importante que nos han dado".

Joselillo: "Estoy en un club histórico, pretendemos llevarlo a la categoría que merece"

Joselillo no ocultó su alegría y admitió que "me siento orgulloso de estar aquí y tengo, como todos mis compañeros, muchas ganas que comience la Liga para ayudar al equipo a lograr su objetivo. Sé que llego a club histórico y pretendemos llevarlo a la categoría que se merece".

Resaltó la figura de Emilio Fajardo y al grupo y cree que "cuando hay tantos futbolistas de calidad en una plantilla y nos encontramos con un míster muy familiar, todo es más fácil".

A Joselillo le salieron las cosas bastante bien en el Antequera y en el Xerez CD aspira a "ascender a Segunda RFEF y luego ya veremos. Ya he comentado antes que este club se merece estar mucho más arriba. Le pido a nuestros aficionados que nos apoyen, que lo vamos a dar todo y seguro que en más de un partido ven espectáculo en el campo”.

Migue García, calidad y experiencia

Por su parte, Migue García se expresó en términos parecidos: "Estoy muy contento por haber aceptado este reto, vengo a un club con mucha historia y me siento ilusionado y también con ganas de que empiece la temporada, que es lo que todos estamos ya deseando, para intentar conseguir el objetivo que nos hemos marcado. El reto es importante, estamos en un club con muchas exigencias y hay que intentar estar lo más arriba posible”.

La semana de trabajo la valora positivamente y cree que “vamos asimilando los conceptos que quiere el míster. Somos muchos jugadores nuevos y todo lleva su tiempo. Las primeras impresiones son buenas. El míster es muy cercano, pero a la vez exigente y tenemos que intentar adaptarnos lo más rápido posible a sus métodos”.

Migue: "Lo daremos todo para que la afición se sienta orgullosa y colocar al Xerez CD donde ella quiere”

El medio astigitano se ha convertido en uno de los jugadores más aclamados por la afición y afirma: "He notado el cariño desde el primer día, así lo he comentado con algunos compañeros. Me ha sorprendido bastante, la acogida ha sido espectacular. Me han mostrado su ilusión y eso contagia. Estos seguidores son tan fieles que no hay ni que lanzarle mensajes, están volcados y vamos a intentar darlo todo para que se sientan orgullosos de nosotros y tener al Xerez CD donde ellos quieren que estemos”.

Todas las miradas estarán depositadas en él y Migue no se siente "presionado porque se espere mucho de mí. Daré al máximo en cada entrenamiento y en cada partido y con trabajo todo se consigue. Espero cumplir con las expectativas y hacer una buena campaña. A ver si somos capaces de empezar con buenos resultados y enganchar a esta afición".

Además, subraya que "está claro que el reto es lograr el ascenso que el año pasado se escapó. Ahí, por historia, Recreativo de Huelva y nosotros tenemos que pelear para estar arriba, pero luego ya se verá. La etiqueta de favorito no nos la tenemos que poner nosotros, nosotros tenemos que trabajar día a día para estar lo más arriba posible y que ese cartel al final sea real".

Ahora se siente feliz, pero no oculta que no fue fácil el cambio de aires. "Tenía contrato con el Salerm Puente Genil, vivía en mi casa en Écija y me costó por dejar a mi familia atrás, pero el acuerdo fue rápido y eso ayudó”.

Por último, elogió a la plantilla, que le parece "muy buena, hemos venido jugadores contratados en Tercera y alguno de superior categoría. Es compensada y esperemos que dé sus frutos".