“Estoy en deuda con la afición, espero devolverle todo el cariño que me da”

Migue García, centrocampista del Xerez CD, fue el pasado verano uno de los fichajes estrella de un equipo que se había quedado a las puertas del ascenso a Segunda RFEF. El astigitano estaba llamado a convertirse en uno de los faros del nuevo proyecto, pero las múltiples lesiones le impidieron jugar y demostrar su verdadero potencial. En febrero, en el partido ante el Utrera en el Pedro Garrido, sufrió un problema importante de rodilla y en la recta final del curso, cuando ya estaba a punto de reaparecer, se rompió el ligamento cruzado.

Su operación se fijó para finales de mayo, pero no pudo ser intervenido hasta el pasado 13 de junio. Mes y medio después de su paso por el quirófano, aunque "aún me queda un largo camino por recorrer, me encuentro bastante bien. Los médicos me dicen que todo marcha fenomenal para el poco tiempo que llevo operado. No tengo inflamación, puedo caminar ya sin ningún tipo de problemas, he recuperado la flexión y la extensión y hago casi vida normal. De todos modos, debo tener mucha paciencia. No me pongo plazos, hasta diciembre o enero no podré volver”.

El reencuentro con sus compañeros con el inicio de la pretemporada fue "especial, tenía muchas ganas de verles, pero duro. Me entró de todo cuando vi el balón por primera vez y no podía tocarlo. No queda otra que ser fuerte y positivo".

Se ha formado una plantilla con gente joven, que tiene ilusión y hambre, podemos pelear por los puestos altos"

La plantilla que ha configurado el club le gusta porque "aunque hay algunos futbolistas veteranos, hay mucha gente joven y esto tiene ventajas. Han llegado jugadores con ilusión, hambre y ganas de hacer cosas importantes. Creo que hay un buen equipo para competir por los puestos altos, a ver cómo salen las cosas. Hay un vestuario sano, que seguro al final aporta cosas positivas en todos los aspectos".

Aunque Recreativo y Utrera ascendieron, el grupo cree que "va a ser igual de complicado que siempre. Los que se han quedado se han reforzado bien y siempre aparece alguno que puede dar la sorpresa. Ahí estarán Salerm Puente Genil, Ciudad de Lucena o el Córdoba B de Diego Caro y cuidado con el Coria, que está haciendo un buen bloque, o el mismo Antoniano, que competirá al máximo".

Y, por último, el azulino quiere "dar las gracias a la afición por todo su apoyo en estos momentos duros. Lo he dicho ya muchas veces y no me canso de repetirlo. Desde que llegué, la gente se volcó conmigo y, pese a que apenas jugué, nunca me recriminó nada. El xerecismo se ha volcado conmigo, es increíble. Me siento en deuda con todos porque yo no he podido ofrecerles todo lo que ellos me han dado a mí".