Migue García, recta final

Migue García, centrocampista del Xerez CD, comienza a ver la luz al final de túnel. El jugador azulino sufrió el pasado mes de agosto en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa RFAF en el Pedro S. Garrido ante el Salerm Puente Genil una rotura de más de dos centímetros en el gemelo de su pierna derecha y aún no se ha podido estrenar en Liga.

Necesitó llevar muletas las dos primeras semanas y luego comenzó un lento proceso de recuperación porque la rotura era importante y en una zona siempre complicada.Ahora, debe coger confianza primero corriendo y luego tocando balón. Está "loco por volver porque se me están haciendo eternas estas semanas, pero debo tener paciencia. Aún tengo algunas molestias y no queremos precipitarnos para dar un paso atrás. Hay cosas que la pierna no me permite hacer y debo seguir fortaleciendo la zona dañada", asegura resignado.

El regreso

Le gustaría estar listo para el compromiso del miércoles de Copa RFEF ante el Murcia, pero "creo que no voy a llegar, aunque aún quedan días y a ver cómo evoluciono. Igual el lunes corro y toco balón y las sensaciones cambian por completo. Lo que sí quiero es estar ya a disposición del míster para el partido de Liga en casa contra el Córdoba B. Caí justo antes de que empezase todo lo bueno y es desesperante. La pretemporada no me sirvió de nada, es como si no la hubiese hecho".

Desde fuera confiesa que "se sufre mucho más, quieres ayudar desde la grada y no puedes", pero le tranquiliza que "el equipo está muy bien. Llevamos dos victorias y un empate en tres partidos y es buen bagaje, aunque aún tenemos que mejorar mucho".

Bajo su punto de vista, "hay que tener paciencia porque el equipo es prácticamente nuevo y el cuerpo técnico, igual, aún estamos haciendo el rodaje como se suele decir. Los resultados son positivos y el juego mejorará".

Aviso "Como te relajes, cualquier equipo te hace daño, con el escudo no le ganas a nadie en esta categoría y hay que ponerse el mono de trabajo"

El Xerez CD los ha logrado sobre la campana en el Pedro Garrido los dos triunfos que lleva en Liga ante Los Barrios y Cartaya y el astigitano avisa: "Tercera es una categoría muy complicada. Cualquier equipo te hace daño como te relajes. Además, el Grupo X es de los más fuertes, eso se puede comprobar todas las temporadas. Siempre hay cuatro o cinco equipos que pelean por subir con opciones muy serias y con el escudo no le ganas a nadie. Aquí, o te pones el mono de trabajo y lo das todo como el que más o no le ganas a nadie. Cuesta la misma vida sacar un encuentro adelante".

El Grupo X

Sólo se han disputado tres jornadas de Liga, pero en la parte alta ya mandan Gerena, que ha hecho un pleno, Recreativo de Huelva, Xerez CD y Córdoba B. Subraya en ese sentido que "esto es muy largo. Tanto Recre como Gerena tienen dos grandes plantillas y el filial del Córdoba cuenta con gente joven y de calidad y con un entrenador como es Diego Caro que conoce muy bien el grupo. Es así todos los años. Sólo hay una plaza de ascenso directo, pero luego está la opción del 'play-off'. Todas las campañas esto es duro".

Migue García es de los que piensan que el apoyo de la afición en estas categorías es muy importante y la del Xerez CD le ha "sorprendido. La conocía porque he jugado muchas veces contra este equipo y sabía que apretaba tela y que le arropaba en todos los sitios, pero cuando estás dentro la sientes de forma diferente. Le estoy muy agradecido porque desde el primer día me ha respaldado y con la lesión no he parado de recibir muestras de apoyo y de ánimo. Tengo ganas de volver para ayudar al equipo y para devolverles de alguna manera todo el cariño que me está dando en estos momentos que nunca son fáciles para un jugador".

La Copa RFEF

Por último, se muestra optimista de cara a la cita ante el Murcia del próximo martes en Copa RFEF. "El sorteo fue de aquella manera. Va a ser un enfrentamiento duro, entre dos históricos que se han enfrentado muchas veces en el fútbol profesional. Vamos a jugar en un buen campo, ante un buen rival y todo será igualado. Ellos juegan en casa, pero tenemos que aprovechar nuestras bazas, seguro que tenemos nuestras opciones. Tenemos muchas ganas de seguir adelante".