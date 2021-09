Multa de 500 euros al Xerez CD por los incidentes "graves" ante Los Barrios y apercibimiento de cierre del campo

El Juez Único de Competición ha impuesto una multa de 500 euros al Xerez CD y le apercibe formalmente del cierre del campo en caso de reincidencia por "incidentes graves de público" en el partido disputado el domingo en el Pedro Garrido entre el Deportivo y Los Barrios que terminó con triunfo local por 2-1. Igualmente, Competición desestima la reclamación presentada por la Unión, en la que solicitaba que se diese por finalizado el choque con empate a uno al producirse los altercados.

Juanito, expulsado por doble amarilla, tiene un encuentro de castigo, otro Óscar Sánchez, encargado de material azulino, y tres le han caído al entrenador de Los Barrios, Jorge Moreno, dos por "protestar a un árbitro asistente", más otro por "incumplir la obligación de dirigirse a vestuarios, permaneciendo en el túnel, una vez expulsado".

Antecedentes de hecho

La resolución es extensa. En los antecedentes de hecho, detalla lo reflejado en el acta por el colegiado González Sánchez en el apartado de público: "En el minuto 85 y tras la consecución de un gol del equipo visitante y durante su celebración un aficionado situado en la grada donde había seguidores del equipo local identificados por sus colores cánticos y banderas entró en el terreno de juego dándole una patada al jugador número 9 Don Daniel Moreno Rodríguez en la cabeza, dicho jugador no necesitó asistencia médica y pudo continuar el partido. Este aficionado no pudo ser identificado por los miembros de seguridad de las instalaciones. A su vez, un sector de la grada donde había seguidores del equipo local lanzaron piedras a los jugadores del equipo visitante impactando una en la cara del jugador número 5 Don Ignacio Carus, dicho jugador no recibió asistencia y pudo seguir el encuentro con normalidad. Tras estos incidentes le comunico al delegado de campo que llame a las fuerzas del orden público para que se personen en las instalaciones, el partido estuvo detenido durante dos minutos y decidí reanudarlo de acuerdo con los equipos porque consideré que estaba garantizada la seguridad tanto de los jugadores como del equipo arbitral".

Y, además desvela que "dentro de plazo previsto en el artículo 26.3 del Código Disciplinario de la RFEF, el club UD Los Barrios presentó escrito de alegaciones en el que manifiesta que a lo largo del partido sus jugadores fueron objeto de lanzamientos de diversos objetos desde la grada en numerosas ocasiones, llegando a impactar una piedra en su jugador nº 5, y obligando a refugiarse sus futbolistas tras el banquillo; así como denuncia insultos racistas hacia su jugador nº 19 cuando fue sustituido. Después describen la agresión de un aficionado local a su jugador nº 9 en la celebración del empate; así como un puñetazo a su jugador nº 7 propinado por otro espectador en el banquillo, además de otro puñetazo a su preparador de porteros en el túnel de vestuarios de un asistente del cuerpo técnico del Xerez CD. Aportan como prueba imágenes videográficas relativas únicamente a los repetidos incidentes del minuto 85 tras el empate.

En base a los anteriores hechos, solicitan la suspensión del partido desde el minuto 85, tras la agresión de su jugador nº 9".

Resolución

El Xerez CD no ha presentado alegaciones pero sí condenó los hechos en un comunicado y el Juez considera "la existencia de responsabilidad por parte del club organizador, que no adoptó los medios necesarios para prevenir tales incidentes, -carecía de fuerzas del orden-, o estos se mostraron claramente insuficientes e ineficaces, así como resulta patente también su falta de presteza para identificar y poner a disposición de la autoridad competente a los protagonistas de los incidentes".

En cuanto a la reclamación del club campogibraltareño, resuelve: "Rechazar la petición de la UD Los Barrios de suspensión del partido a raíz de los incidentes ocurridos tras su empate, pues la misma carece de soporte fáctico y legal, toda vez que el árbitro -única autoridad en el campo con tal facultad-, tras ponderar la situación (considerando garantizada la seguridad de los jugadores y del equipo arbitral) adoptó con buen criterio tal decisión, que, por otro lado y según consta en el acta, se tomó además de acuerdo con los equipos, sin que se hayan desvirtuado tales circunstancias por el club".

El Juez Único explica sobre la multa que "al tratarse de la primera vez en la temporada que tienen lugar en el campo del Xerez CD SAD incidentes calificados de la gravedad de los presentes, procede la imposición de la sanción de multa y apercibimiento de clausura de sus instalaciones deportivas en caso de reincidencia, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 101.1 del referido Código Disciplinario federativo".