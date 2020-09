Murci ya ejerce como killer del Xerez CD

David Murciego Fernández 'Murci' (Jiménez de Jamuz, León, 24/05/86) ya ejerce como nuevo killer del Xerez CD. El ariete ha sido presentado en las instalaciones del Grupo Logístico Torralva, que se ha convertido en uno de los patrocinadores más importantes del club. De hecho, será el colaborador que aparecerá en el pecho de las camisetas azulinas.

Murci llega avalado por unos números que impresionan, se muestra feliz, ilusionado y tremendamente cauto. Su experiencia en el mundo del fútbol le dice que hay que ir "partido a partido. No podemos renunciar a nada ni por proyecto ni por el plantel que se está configurando pero la competición dictará el lugar que debemos ocupar".

-¿Cómo se siente?

-Estoy muy contento tanto por mi llegada al club como por la forma en la que me ha acogido todo el mundo y soy consciente de la ilusión que se está generando, del proyecto que se está construyendo y voy a dar todo lo que esté en mi mano para que se cumplan los objetivos del club.

-¿Qué supone para usted llegar al Xerez CD?

-Desde el primer momento, tanto Juan como otros integrantes del club se mostraron muy interesados por mí, prácticamente un día sí y otro no hablábamos y eso me caló. Vi mucho interés y, al final, aunque tuve otras ofertas, me decidí. Desde el principio me gustó el proyecto, me gustaron las ganas que todos tenían de que viniera y aquí estoy. Siempre digo que voy al club que me quiere y que apuesta más por mí. Como he comentado antes, voy a darlo todo por este club y voy a intentar dar al equipo todo lo que pueda.

"Ese año se está consiguiendo lo más importante, generar ilusión con un buen proyecto"

-¿Qué conoce del Deportivo?

-Le seguía cuando estaba en categorías superiores y en Tercera también porque sigo toda la categoría. De todos modos, me han contado un poco la historia y cómo ha ido todo. Pienso que este año los dirigentes han logrado lo más importante, que es generar ilusión con un buen proyecto. Se intenta que el Xerez de toda la vida vuelva a tener protagonismo y aspire a lograr metas mayores, a estar arriba, que es dónde este club merece estar.

-Habla de metas mayores, ¿qué objetivo se marcan?

-Un jugador siempre tiene que ser ambicioso y aspirar a lo máximo pero hay que ir partido a partido, todo el mundo sabe cómo ha estado el club en las temporadas anteriores. Esta campaña han vuelto las ganas, se han firmado a buenos jugadores para estar arriba pero la competición dirá dónde podemos estar. La Liga también va a ser diferente por los subgrupos, estamos acostumbrados al otro formato, y habrá poco margen de error. El campeón asciende, vamos a pelear por estar arriba y a ver qué pasa.

-Después de tanto tiempo sin competir, ¿tienen ganas de que la Liga arranque?

-Jugué el 'play-off' con el Cacereño y hace menos tiempo que no compito pero todos los compañeros que no lo hicieron tienen muchas ganas. Al final, cuando un futbolista está parado lo que necesita es volver a y, a ponerse en forma y a jugar. Insisto, estoy muy contento y tengo ganas de empezar. A los compañeros los conozco poco aún pero se ve que son gente con ilusión y ganas. Entre todos esperamos hacer un gran año.

-¿Qué jugador se va a encontrar el aficionado del Xerez CD en el campo?

-Soy un delantero centro puro, el típico 9 de área, un rematador, luchador, soy de fijar a los centrales y considero que voy bien de cabeza. Dentro de mis características, lo daré todo para cumplir los objetivos.

-Como goleador nato, ¿se marca objetivos?

-No se puede decir nunca nada porque el fútbol es el fútbol. Lo que sí sé es que cada vez que salto al campo intento hacer el mayor número de goles posibles pero si hago menos y el equipo logra sus objetivos igual de contento estaré.