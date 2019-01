Nene, técnico del Xerez CD: "Del árbitro no hablo pero el gol de David ha sido legal"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, lamentó la derrota, los fallos en la primera parte y el tercer gol no concedido al Deportivo. El preparador malagueño explicó que "en la primera mitad no hemos estado acertados, sobre todo en la zona de creación en el centro del campo, que lo hablé antes del partido, que si perdíamos esa zona ellos iban a ser superiores y así ha sucedido. En la primera parte han tenido el centro del campo bien dominado, no hemos sido capaces: tres hombres contra tres, con igualdad numérica, pero han sido superiores, no hemos llegado bien a la presión, no hemos llegado bien en esa jugada al margen de que luego han tenido un poquito de suerte en los goles".

"Pero luego -añadía el entrenador del Deportivo- en la segunda parte hemos introducido unos cambios y parece que el equipo ha cambiado un poquito, hemos intentado tener más profundidad y luego ya con la entrada de un hombre que sí ya puede echar el balón abajo porque en el primer tiempo no lo teníamos al faltar el que normalmente la juega y distribuye, al entrar Alberto el equipo ha cambiado bastante, ha tenido más sentido del juego y hemos llegado a hacer dos goles y un tercero que para mí ha sido también gol, ha sido un gol válido pero si no lo ha querido dar él sabrá por qué ha sido".

El filial bético se puso 0-3 y Nene comentó que "sabía que era un partido muy difícil pero no esperaba el primer tiempo que hemos hecho. Defensivamente somos más fuertes, no voy a hablar de bajas pero no hemos sido fuertes defensivamente, hemos dejado pensar mucho al adversario, que tomaran decisiones, los hemos dejado mucho tiempo con el balón en su poder, nosotros eso no lo solemos hacer, nosotros apretamos mucho más en el centro del campo, en defensa, pero han tenido la suerte de que a balón parado han metido un gol, el otro ha llegado como ha llegado, en realidad el partido se les ha puesto muy cómodo con el 0-3 pero el equipo no se ha venido abajo, ha seguido peleando, tirando de alma y la actitud ha sido buena. En la segunda mitad el encuentro ha cambiado mucho y posiblemente se podía haber empatado".

Sobre el colegiado de la contienda, el técnico xerecista fue tajante: "No hablo de los árbitros, estoy siendo muy comedido este año y parece que los nueve partidos que he estado fuera me han servido para no opinar ni decirles nada, ni me han amonestado ni me amonestarán. Pueden acertar o no igual que los entrenadores y los jugadores, no voy a opinar de eso pero sí que he visto el vídeo y el último gol nuestro ha sido legal. En el partido me pareció gol pero no podía asegurarlo".

Nene añadía que la baja de Sergio Narváez por fiebre "me rompe un poquito los esquemas" y sobre la suspensión del partido al final también fue claro: "No lo he entendido, he visto las cosas un poco raras, se ha perdido un minuto, luego minuto y medio... No me había pasado nunca pero si él lo ha visto así... Es la primera vez que me ocurre".

El choque fue suspendido por insultos a un linier desde la grada, pero Nene Montero tampoco quería criticar a la afición: "Es la que viene a animarnos, a luchar por el equipo, en un momento determinado no sé lo que habrá pasado, no tengo nada que decir, la afición viene a animar y a estar con el equipo. Si me dices que le han insultado, eso ocurre en todos los campos, a mí también me insultan y como se dice, esto va en la nómina".