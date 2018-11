Nene, técnico del Xerez CD: "Tenemos margen de mejora, pelearemos con los mejores"

Nene Montero se sentará el domingo por primera vez en el banquillo del Xerez CD ante el Arcos. Tras un mes en la grada sin poder dirigir al equipo desde la banda por la falta de acuerdo con Juan Pedro Ramos para cerrar su finiquito, el malagueño se 'estrenará' en el Antonio Barbadillo. Admite que ha sido "muy duro" estar tanto tiempo fuera, cree que el equipo tiene "mucho margen de mejora", aunque resalta que "tendríamos que llevar algunos puntos más". Se limita al "partido partido, como dice Simeone. En el fútbol está casi todo inventado, todo es cuestión de autoestima y de rachas" y cree que "necesitamos encadenar varios resultados positivos. El grupo es muy fuerte, nos faltan cositas todavía pero podemos pelear con los mejores".

El entrenador azulino valora el triunfo ante el San Roque y espera que suponga un punto de inflexión. "Nos costó mucho ganar, tienen un gran equipo, con buen juego interior y futbolistas de superior categoría. Sufrimos muchísimo al final pero en la primera parte, mi equipo lo hizo muy bien y nos debimos ir al descanso con una ventaja de varios goles".

En los seis encuentros que ha estado en la grada, "he sufrido muchísimo. Nunca había vivido una experiencia así y me resultado muy duro, no se lo deseo a ningún entrenador. El jugador te necesita cerca, no te siente, necesita que le animes, que le aconsejes, que le critiques, que le corrijas... Se ve todo diferente, no es agradable ver a los futbolistas mirando a la grada buscándote. Se han hecho las cosas lo mejor posible y estoy satisfecho del esfuerzo de todos. Me quedo con lo que me enseñaron varios buenos entrenadores que tuve, el técnico es un 70% durante la semana y un 30% los domingos, ahí mandan los futbolistas pero eso nos ha faltado".

Y el balance que hace de esos seis partidos es "bueno pero podía haber sido mejor. Hemos sumado ocho puntos y deberíamos tener algunos más. Sinceramente, hubo encuentros en los que merecimos más, como el del Écija, hasta en Utrera, a pesar del 2-0 de la primera parte. Tenemos mucho margen de mejora y lo vamos a conseguir. Las rachas son importantes y tenemos que encontrar una buena para cambiar la tendencia. Cuando ganas, hasta los equipos que juegan mal lo acaban haciendo bien. La motivación es fundamental y espero que estos tres puntos ante un buen rival nos permita conseguirla. El grupo es fenomenal, los chavales están implicados y eso es importantísimo para mí, todos quieren".

Amin, delantero del Alhaurín que llegó al equipo hace varias semanas a petición suya, se ganado a la afición y está respondiendo a las expectativas. El malagueño espera más. "Es un buen delantero pero aún no está al cien por cien ni ha ofrecido todo lo que pueda dar, confío mucho en él, tiene cualidades para jugar en superior categoría. Tiene ganas, fuerza, velocidad, es valiente. Está obsesionado con el gol y ya le he dicho que esté tranquilo, que no puede marcar el segundo antes que el primero, nos dará alegrías".