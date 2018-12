"No vamos a renunciar a nada, pero estamos más cerca de la cola que de otro lado"

Antonio Montero 'Nene' acabó muy satisfecho del rendimiento de sus jugadores y de la victoria del equipo frente al Ciudad de Lucena, encuentro que puso fin a una racha de cuatro empates consecutivos. El míster apuntó que la clave del triunfo estuvo en detectar por dónde sufría más el equipo cordobés: "Vi que la banda derecha es muy potente en ataque y que podíamos hacer algo por ahí. Amin ha trabajado muy bien, sabíamos de las cualidades del lateral derecho del Lucena, que sube mucho, pero que sufre y había que encararlo. Esa zona es la que teníamos que machacarles; hemos hecho nuestro partido, cada uno juega con sus armas. Cuando he tenido equipos muy superiores he tocado más; con otros, juego más directo; te tienes que adaptar a los jugadores que tienes en tu plantilla", aseveró.

Nene apuntó que el partido le pareció que enfrentó a dos equipos "que han competido a un nivel altísimo. Tiene un muy buen equipo el Lucena: fuerza, jugadores potentes, velocidad... es un equipo muy difícil. Hemos puesto nuestras armas, las que tenemos, las hemos utilizado de la mejor manera posible. Llevábamos cuatro semanas jugando muy bien y obteniendo muy poca renta. Cualquiera que viera nuestros resultados diría que nos estábamos colgando del larguero y no; no nos hacen tantas ocasiones, pero no habíamos tenido la suerte que hoy nos ha favorecido. Ha sido un partido de dos equipos que saben lo que es competir".

Con el 2-0, obra de Sergio Narváez, el Xerez CD prácticamente cerró el partido. Nene tampoco vio peligrar el resultado y elogió la capacidad defensiva de sus jugadores. "Estamos cerrando los partidos bien, lo que pasa es que los pocos goles que nos han hecho ha sido a balón parado. En jugadas nos hacen pocos goles, trabajamos bien tácticamente. La verdad es que tengo un equipo muy disciplinado. A lo mejor hay otros equipos superiores técnicamente, pero tácticamente les dices una cosa y te la cumplen, y eso para un entrenador es lo mejor. Estoy muy contento con ellos”.

En el Xerez CD se sigue soñando con hacer una gran segunda vuelta que meta al equipo en la zona alta. El técnico señala que "no vamos a renunciar a nada, pero ahora mismo estamos más cerca de la cola que de otro lado y lo primero que queremos es despegarnos. A ver si podemos firmar algo, nos hace falta algo por banda".

Debutaron Asier -que fue titular- y Samuel Ayala. Del primero dijo: "Salimos con dos puntas arriba y perder la posesión no me importaba, pero cuando vi que nos ganaban en superioridad numérica, que era manifiesta, opté por quitar a uno de los dos puntas y meter una variante defensiva. Pero ha trabajado, eso indica que se va a acoplar a lo que yo quiera. En mis equipos tienen que currar todos. Si curro yo y me quedo ronco, ellos se tienen que quedar sin fuerzas en el campo". Y de Samu Ayala apuntó: "Lo ha intentado pero el partido estaba difícil. Le pedí por su talla que fuera arriba y se anticipara. Es joven y hay que darle confianza a todo el mundo".