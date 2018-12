Nene Montero, técnico del Xerez CD: "Sólo nos ha faltado el gol frente al Algeciras"

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, a diferencia de lo que le sucedió el pasado jueves en Guadalcacín, se mostró satisfecho con el trabajo realizado por su equipo ante el Algeciras pero no con el resultado del encuentro. Bajo su punto de vista, el Deportivo mereció mucho más ante un buen rival.

El preparador azulino explicó que "estoy contento porque el equipo ha trabajado muy bien. Conocíamos perfectamente al Algeciras, sabíamos que tiene futbolistas de mucha calidad y cómo juega. Planteamos el partido tratando de neutralizarle y de combatirle de la mejor manera posible y hemos jugado con mucha cabeza, muy bien y todos se han partido la cara. Han derrochado esfuerzo, ganas, concentración...".

También, subrayó: "Lo que le pido siempre me lo han dado. Han demostrado en el campo de lo que son capaces, lo que sucede es que en el fútbol hay que meter goles para ganar y nos faltó eso. Hemos tenido la desgracia de encontrarnos con un portero que ha estado sensacional en esta ocasión, pero para eso está, para parar. Él también ha realizado bien su trabajo y salvó a sus compañeros".

Bajo el punto de vista de Montero, "los dos equipos fuimos a ganar el partido. El Algeciras ha sido atrevido por momentos pero es que el Algeciras tiene equipo para eso, ahí está su presupuesto y sus objetivos, que son mucho más claros que los nuestros. Ellos pelean por estar arriba y nosotros tenemos metas a largo plazo, a ver si las podemos conseguir. De momento, nos está costando salir de la parte de abajo. De todos modos, insisto, estoy contento con el trabajo que ha hecho mi gente. Defensivamente, ahora estamos más ordenados y bastante más seguros. Han hecho un buen trabajo de equipo. En esta ocasión, me ha gustado el equipo, ha demostrado que tiene empaque y que juega con sentido".

Nene lamentó jugar en La Granja: "Somos pobrecitos y tenemos que conformarnos con hacerlo en el campo que nos prestan. Nos gustaría jugar en Chapín y en buenos campos pero es lo que hay, no hay más".

Por último, Nene confesó que "le he dado la mano a todos mis jugadores uno a uno y les he puesto una corona porque la merecen. Creo que ha venido bien que me enfadase el jueves después de la imagen que dimos en Guadalcacín. Se lo digo a ellos siempre, esto es trabajo, trabajo, trabajo. Jugando así, llegarán los goles. Tenemos dos delanteros y los utilizamos a los dos, no me guardo ninguno en el banquillo para sacarlo más tarde. Hemos tenido bastantes ocasiones para ganar. El partido ha tenido alternancias pero las oportunidades más claras fueron nuestras y se nos escaparon. Nos hemos encontrado con Romero, que ha estado bastante bien y ya está".