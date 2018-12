Nene da un toque de atención en el Xerez CD

Nene Montero, entrenador del Xerez CD, lanzó un mensaje a los rectores del club en general y a Luis Oliver en particular, pidiendo que se ponga al día a la plantilla, solicitando "cariño" por parte de la entidad y que se pague "regularmente" a los futbolistas.

El preparador malagueño, siempre claro en sus palabras, dijo tras el entrenamiento en La Granja que "yo lo que quiero, como dije una vez que algunos me entendieron mal, yo dije estas palabras: si a este equipo, cómo compite, cómo trabaja y lo unido que está, se le dan tres refuerzos y se le da cariño por parte de la entidad, y vuelvo a repetir la misma frase: por parte de la entidad, y se le paga regularmente durante todo el año, como a todos los equipos, de este equipo se sacan muchas cosas buenas y al final ya veríamos dónde estamos. Seguro que estábamos en puestos muy cercanos a arriba".

Añadía el técnico malagueño que "esas son las palabras que dije hace poco y alguien se molestó. Yo no estoy diciendo que no cobren, estoy diciendo que cuando en un equipo hay estabilidad durante todo el año en el aspecto económico eso es muy importante para el equipo. Pero eso no es decir que no cobren: cuando tenga que decir que no cobran lo voy a decir, pero hasta ahora no lo he dicho".