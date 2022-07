Nico: "Será difícil, pero somos el Xerez y vamos a por todas"

El Xerez CD continúa con el capítulo de presentaciones de los jugadores que conformarán la plantilla que tendrá a sus órdenes Paco Peña. Este miércoles se ha llevado a cabo la de Nico Garnés, nuevo guardameta azulino que peleará con César por la titularidad en el arco xerecista. La presentación se ha realizado en Viveros Hermosín y ha estado a cargo de Jorge Garrido, vicepresidente de la entidad azulina, y Alejandro Calderón, vocal del consejo de administración.

El nuevo portero azulino manifestó su satisfacción por recalar en el Deportivo: "Estoy contentísimo de estar aquí y muy feliz de volver. Estuve en edad cadete y logramos el ascenso, ojalá este año se vuelva a repetir. Es difícil, será un camino largo y duro, pero somos el Xerez y vamos a ir a por todas", comentó.

El fichaje de Nico se hacía oficial este martes, aunque era un secreto a voces desde hace semanas. Su incorporación se fraguó tras una llamada de Manolo Fernández, "fue mi presidente en el Sanluqueño, donde tuvimos el ascenso a Segunda B. En cuanto me llamó no me lo tuve que pensar, quedamos, hablamos y fue muy fácil" llegar al acuerdo.

El joven portero azulino ha militado en Tercera en el Motril y el Antoniano, aunque no ha disfrutado de muchos minutos, que sí buscará en el XCD aunque "eso depende del míster, que es el que decidirá. Yo voy a darlo todo y seguro que la competencia con César será muy bonita, lo conozco y es un tío muy trabajador", señalaba.

Como portero, se definió como un meta moderno "con buen juego de pies, juego aéreo y en el uno contra uno" y con respecto a la categoría apuntaba que "respetando todos los grupos, yo creo que el décimo es el más duro. Estuve en el Grupo 9 en el Motril y creo que aquí hay más nivel". De la plantilla recalcó que es "muy joven" y añadió que "es un año en el que la afición tiene que creer, venir a vernos y animar. Lo que buscamos es subir de categoría".

El meta tuvo la oportunidad de jugar titular en el partido que el Antoniano disputó en el Nuevo Colombino en la pasada temporada, un escenario similar a Chapín, donde quiere jugar el club como local: "Fue un sueño para mí, fue una pena porque perdimos en el minuto 93, pero estoy muy contento del partido que hice allí y me ayudó muchísimo. Y Chapín ya sabemos todos cómo es, estoy deseando ya pisar el césped junto a nuestra afición".

Por último, aseguró que con Paco Peña ha tenido un primer contacto y desveló que la pasada temporada iniciaron conversaciones para ir al Rota, "pero al final no se dio" y con respecto al inicio de la pretemporada, dijo que "ya está bien de vacaciones, estoy deseando empezar a entrenar, conocer a los compañeros y darlo todo en los entrenamientos".