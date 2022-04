Óscar, trabajo, sacrificio y goles al servicio del Xerez CD

El Xerez CD se aupó a la tercera plaza del Grupo X de la Tercera RFEF después del triunfo logrado en el Pérez Ureba de Conil y aprovechando el tropiezo del Córdoba B en casa del Cabecense. Los de Emilio Fajardo suman ya 55 puntos por los 53 del filial cordobesista y los 51 del Gerena, próximo rival que visitará Chapín y que relegado a la sexta plaza al Ciudad de Lucena, con el que está empatado a puntos pero con mejor gol average general (en el particular están igualados).

El Deportivo realizó de nuevo un partido muy serio en defensa y dejó la portería a cero por séptima vez en lo que se lleva de segunda vuelta, confirmando sus grandes números que le hacen ser el equipo menos goleado del segundo tramo de la competición con sólo 7 tantos recibidos.

Un gol de Óscar en el minuto 3 de partido bastó a los de Fajardo para sumar tres nuevos puntos, aunque el resultado pudo ser mayor si no llega a fallar un penalti Álex Colorado.

El delantero barbateño del XCD regresó al once titular tras quedarse en el banquillo contra el Cabecense y sólo necesitó tres minutos para anotar su tercer gol en Liga, que a la postre le dieron los tres puntos al Deportivo. Oscar, contento, comentaba tras el partido la importancia de la victoria en un campo tan complicado como el Pérez Ureba "por los resultados que se han dado esta jornada. Estamos muy contentos de auparnos en la tercera posición y estamos más cerca del play-off, el objetivo cada vez más cerca", resumía.

Del choque contra el Conil, apuntó que "en un campo de estas dimensiones y características hay que saber adaptarse. El viento también influyó bastante y en la primera parte nosotros tuvimos las ocasiones y en la segunda nos tocó remangarnos y saber sufrir. Hemos demostrado que somos un equipo que puede competir en cualquier campo. Tenemos un vestuario en el que somos más que compañeros amigos y lo damos todo por el de al lado".

En cuanto a su faceta goleadora, afirma que "un delantero siempre quiere meter goles, yo intento ayudar siempre a mis compañeros, ya sea con asistencias, desmarques o goles. Un delantero siempre vive del gol, pero a mí me satisface también asistir a mis compañeros y ayudar en lo que sea. Hago un trabajo que a lo mejor mucha gente no ve, pero mis compañeros y el míster sí me lo agradecen y eso es lo importante, que ellos me den ese mérito. Yo estoy contento con mi temporada".

La temporada toca a su fin, quedan tres jornadas y el Xerez CD logrará la clasificación para el play-off si este próximo sábado (18:00 horas) es capaz de derrotar al Gerena en Chapín y con la vista puesta en esa tercera posición "que nos beneficiaría en caso de empate en la primera eliminatoria. El segundo puesto está imposible, así que acabar terceros sería una recompensa al gran esfuerzo que estamos haciendo todos esta temporada".

Y para ello, Óscar espera que "Chapín esté a rebosar este sábado que viene, que la afición nos apoye como lo está haciendo esta temporada. El sábado tenemos una final contra un rival directo y necesitamos el aliento de nuestros aficionados para un partido que si ganamos logramos el objetivo y a partir de ahí a disfrutar".