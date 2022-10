¿Otra salida en el Consejo de Administración del Xerez CD?

Jorge Garrido, consejero y vicepresidente del Xerez CD, está meditando su salida del club azulino por discrepancias con algunas gestiones que se están realizando en la entidad azulina, aunque todavía no ha tomado una decisión y está incluso a la espera de que se pueda reconducir la situación "porque yo sigo teniendo ilusión de trabajar por el Xerez".

"¿Me he ido del Xerez CD? Evidentemente no, sigo trabajando por el club y sigo con ganas", responde el consejero azulino y vicepresidente, que sí entiende que deben cambiar algunas cosas dentro de la entidad que ahora mismo no comparte. Llegado el caso y si la situación no varía, entonces sí podría optar por dar un paso al lado.

Sea como fuere, Garrido no quiere acaparar protagonismo y se mantiene en un perfil bajo, ya que considera que lo más importante ahora mismo es el partido que tiene el equipo este domingo contra el Sevilla C en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros.

Con anterioridad, el consejo de administración que se formó por cooptación cuando la sociedad Old Sherry 1947 adquirió las acciones a Ricardo García sufrió dos importantes bajas: las de Juan Díaz, hombre fuerte en la parcela económica y que esta misma semana ha salido también de la Balona; y José Luis Mateos, mano derecha del presidente hace dos campañas.