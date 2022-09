Paco Peña: "En Córdoba quiero ver al Xerez de la primera parte contra el Puente Genil"

Paco Peña, técnico del Xerez CD, quiere ver un Deportivo "como en de la primera parte" en el encuentro inaugural contra el Puente Genil, "donde hicimos muchas cosas bien" aunque "se olvida pronto". El entrenador jerezano advierte de que el filial del Córdoba, rival en la segunda jornada este domingo, es un equipo "tremendamente complicado" y ha añadido que se desplazan "con la misma exigencia que si hubiéramos ganado o no perdido" en la primera cita liguera.

-¿Qué espera del partido de este domingo?

-Un partido difícil. El problema es que en las tres primeras jornadas nos enfrentamos a tres de los equipos más importantes de la categoría y que están llamados a estar arriba y el Córdoba B es uno de ellos. Es un club que lleva muchos años queriendo ascender, apostando mucho por tener buenos jugadores. Son jugadores muy competitivos y un rival tremendamente complicado.

-Deben afrontar dos salidas consecutivas con rivales difíciles, Córdoba B y Ciudad de Lucena.

-Claro, las dos de aúpa, ha venido así, lo tenemos que afrontar y no nos queda otra. Vamos primero a por el Córdoba, que de verdad es un equipo complicado, pero nosotros tenemos ilusión, el grupo ha trabajado bien durante la semana y la ilusión y las ganas no la vamos a perder.

-El club no aceptó las 40 entradas que ofreció el Córdoba y el equipo no podrá contar con ese apoyo.

-Tampoco pasa nada. El apoyo es exterior y me gusta siempre decir que de fuera no vamos a tener ayuda, los únicos que podemos ayudarnos son los 11 que están dentro del campo. Pero sí es verdad que es una pena que entre dos clubes históricos que no tienen malas relaciones sólo cedan 40 entradas. También soy de la opinión de que en mi casa hago lo que quiero y como jugamos en su casa, indudablemente estamos a expensas de ellos decidan.

-¿Va el equipo, entre comillas, presionado tras caer en la primera jornada?

-La gente va con la misma exigencia que si hubiéramos ganado o no hubiéramos perdido. Al final, en el Xerez, afortunada o desgraciadamente, la exigencia está por encima de todos y da igual que hayamos perdido o ganado, vamos con la misma exigencia.

-¿Ha costado levantar el ánimo o el equipo cambia rápido de chip?

-El primer día siempre cuesta, a nadie le gusta perder, las expectativas eran altas y duele perder de esa forma, porque si hubieras empatado a lo mejor se enmascaran muchos errores, los mismos que hay que cuando ganas, pero se enfoca de manera diferente, el futbolista es persona y lo vive igual que cualquier aficionado. El segundo día la gente ya estaba enchufada, olvidamos el partido y lo que hay que hacer es no cometer los mismos errores.

-¿Qué Xerez CD quiere ver, quizá con más mordiente arriba?

-Indudablemente, tiene que ser el Xerez de la primera parte, pero lo que no podemos es volvernos locos. Esto es como cuando tienes una segunda oportunidad y quieres hacer todo lo que no has hecho bien o no sabes hacer. Hay que extraer las buenas cosas que hicimos en la primera parte, que fueron muchas, y que se olvidan, porque se olvida muy pronto la primera parte que hicimos con la cantidad de oportunidades que tuvimos, ellos también. Hay que sacar esas cosas buenas para ponerlas en el campo el domingo porque cada partido al final es una historia muy diferente al anterior.