Paco Peña: "El calendario del Xerez CD es el Puente Genil"

El Xerez CD ya conoce el calendario para la temporada 22/23 y el inicio de liga es durísimo, ya que en las primeras jornadas debe medirse a cuatro serios aspirantes a pelear por el ascenso de categoría, Salerm Puente Genil, Córdoba B, Ciudad de Lucena y Gerena. Paco Peña, técnico azulino, no se muestra preocupado y se ciñe a una de las frases que mejor definen su filosofía, aunque se trata de una teoría acuñada por Simeone, partido a partido.

El entrenador azulino resalta que "una temporada es muy larga y hay que ser constantes, hay que dejarse en el campo todo, no puedes escatimar ningún esfuerzo porque si tú no lo haces implica que otro compañero lo tiene que hacer por ti y no se puede perder la humildad nunca, ganes o pierdas. Eso intento que mis futbolistas lo tengan claro. A partir de ahí, a lo largo de la competición te tienes que enfrentar a todos los rivales, así que me da un poco igual, hay que afrontar lo que te toca".

El técnico xerecista desvela que "ya lo he hablado con los jugadores. El calendario del Xerez CD es el Salerm Puente Genil, no hay más. Cuando afrontemos ese partido, luego llegará el segundo y después, el tercero... Igual que nosotros hemos analizado el calendario lo habrán estudiado los rivales y también estarán preocupados por enfrentarse al Xerez CD tan pronto".

De todos modos, Paco Peña advierte que "el grupo es muy complicado y no sólo los equipos con los que vamos a abrir la competición. Recreativo y Utrera han ascendido, pero se han quedado equipos que han configurado plantillones y que van a dar mucho que hablar".