"El Coria es un equipo duro, muy rocoso y compite bien, será complicado de batir"

Paco Peña, entrenador del Xerez CD, encara con fe el encuentro de este domingo (19:00) en Chapín frente al Coria, un equipo tampoco atraviesa su mejor momento. El técnico azulino, de todos modos, no se fía del rival, adiverte que cuenta "con buenos jugadores, es rocoso, compite bien y será complicado de batir" y admite que la plantilla está afectada por la muerte de Rafa Verdú. "Era una persona muy querida, muy cariñosa y muy cercana a los jugadores, quieren ganar para dedicar el triunfo a él y a la afición".

–¿Cómo ha sido la semana de trabajo?, ¿cómo ha afectado al grupo la muerte de Rafa Verdú?

–La semana, aunque ha tenido menos sesiones de entrenamientos, ha sido buena, el equipo necesitaba dos días de descanso porque la premporada y el inicio de liga fueron fuertes, con mucha carga de trabajo. Nos han venido bien estos dos días libres a nivel anímico para desconectar. Lo de Rafa nos ha afectado porque era una persona muy querida dentro del club y de la plantilla, era muy cercano con los jugadores, entrañable, cariñoso y se nota. Es ley de vida y le tenemos mucho cariño, pero también hay que pensar en el partido ante el Coria. Espero que cambien el chip rápido, tiremos hacia adelante y que tengan en cuenta que lo que a él le gustaría es que ganemos.

–¿Qué espera del Coria?

–Va a ser un partido duro. Es un recién ascendido, pero es uno de los clubes históricos de la categoría, que se nutre de jugadores de la zona de Sevilla, que es importante en cuanto a la calidad de los futbolistas. Compite bien, ha perdido sus dos últimos partidos en los últimos minutos y siempre planta cara. Es un equipo muy rocoso, duro, que va a ser compliado de batir.

–El equipo vuelve a Chapín, ¿ayudará el campo a su juego?

–Espero. Estamos bien físicamente, en las mejores condiciones desde que empezamos, y eso es importante para jugar en Chapín, que es un campo grande. Si el césped está bien, cortito y si puede ser mojado, podremos meterle al encuentro un ritmo algo para que el equipo demuetre lo que lleva dentro.

–¿Ganar es ya una necesidad?

–Entiendo que ganar es una necesidad desde el primer partido, pero nosotros lo enfocamos como uno más, no podemos meter a los jugadores una presión extra porque creo que eso perjudica no sólo a nuestro equipo, a cualquiera, hay que meter la presión justa. No es un encuentro especial, es que los futbolistas, y más ahora si cabe, por ellos mismos y por todo lo que ha sucedido quieren ganar para dedicar el triunfo a la afición y quitarse ese peso que lastra y que les está impidiendo ganar.

–¿Debe ser este partido un punto de inflexión tras haber superado el tramo más complicado del calendario?

–Es nuestra esperanza. Desde dentro del club lo sabíamos porque lo hablamos desde el primer día, sabíamos que las primeras jornadas eran ante casi todos los rivales más potentes de la categoría, los llamados a pelear por el ascenso. De todos modos, el equipo ha ido a más y ante Ciudad de Lucena, Pozoblano y Genera no fue inferior a sus rivales. Por fases, controló los partidos y la pena fue no ganar niguno de ellos. Nos medimos a rivales con presupuestos mayores al nuestro y con jugadores desequilibrantes e importantes de la categoría y con todo, no hay que ponerle ningún pero, ni tampoco en los anteriores. Estoy contento.

–Luna ya ha comenzado a entrenar con el grupo, ¿cómo se encuentra?

–Ha dejado atrás la lesión, pero lleva muchas semanas fuera del gurpo, aún no tiene el ritmo de los compañeros y a ver cómo va evolucionando. De momento, Migue García es nuestro único jugador descartado por su lesión.