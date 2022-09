"El inicio es amargo por el resultado, pero no por el juego y el trabajo del equipo"

Paco Peña, entrenador del Xerez CD, no pudo estrenarse al frente del equipo con un triunfo. Lamentó la derrota, el penalti fallado y cree que “merecimos más, el partido no estaba para perderlo, era de empate. Con un empate, todo se vería de distinta forma. El resultado es amargo, pero el juego del equipo y el trabajo fue bueno, especialmente en la primera parte”.

–Amargo inicio de liga...

–Por el resultado sí, por las cosas que ha hecho bien el equipo, no. El problema es que en el fútbol te quedas sólo con el resultado, se valora todo en función de eso. Hicimos una primera parte para habernos ido con el marcador con bastante ventaja, hasta fallamos un penalti. Al final, eso se olvida y con lo que se queda todo el mundo es con las imprecisiones que tuvimos por momentos en la segunda mitad. Es cierto que no estuvimos igual que en la primera y te da pena. No se valora el buen trabajo con la derrota.

–¿Da más rabia perder con un gol en el minuto 92?

–Si pierdes es lo mismo caer con un gol antes que ya tan al final, aunque si encajas el tanto pasado el tiempo reglamentario y llega en un saque de banda, pues te da más rabia. Se te escapa el punto que tenías hasta ese momento. Creo que con el empate todo se valoraría de forma distinta. Insisto, creo que durante muchos momento el juego del equipo fue bueno. Lo peor es el resultado.

–¿Sólo le ha faltado el resultado al partido de su equipo?

–En la primera parte, ya he comentado antes, que el equipo hizo méritos para más. Fallamos un penalti y ellos también es cierto que mandaron un balón al palo, pero en el cómputo general merecimos más nosotros. En la segunda ya hubo pocas ocasiones para los dos y el resultado era de empate, el partido no estaba para perderlo.

–El Salerm Puente Genil llegaba más rodado tras disputar la Copa RFAF, ¿se notó al final?

–Se ha notado un poco al final. Tuvimos que hacer los cambios porque había jugadores que estaban llegando al límite. Ellos jugaron dos partidos el fin de semana pasada que, aunque es cierto, no los disputan todos los futbolistas, pero sí les da para gestionar los esfuerzos y llegar mejor que nosotros, pero tampoco es excusa. Hemos intentado estar al nivel del partido y hay veces que lo hemos conseguido y otras, no. Nos faltó un poquito de fuelle.

–Juan Luna se tuvo que retirar del campo justo antes del descuento, ¿cómo está?

–Tiene que hacerse pruebas, pero creemos que tiene una rotura fibrilar no sé en qué grado. El gol llegó cuando estábamos ya con uno menos y con mucho cansancio acumulado. Creo que va a estar varias semanas fuera, ojalá nos equivoquemos.

–En la grada había muy buen ambiente al principio, ¿es mayor la decepción por cómo se han podido tomar la derrota los aficionados?

–Sí, está claro. Da coraje por todo. El equipo, lo vuelvo a repetir, estuvo bien en la primera parte y todos estábamos muy ilusionados. Es una pena, pero el fútbol tiene estas cosas. Ellos tienen un buen equipo y esa posibilidad entra dentro de lo que es el juego. Trabajas para que no pase, pero sucede. Es una pena no aumentar esa ilusión con una victoria.