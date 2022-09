“Si hubo un equipo sobre el campo mejor que el otro ese fue el Xerez CD”

Paco Peña, entrenador del XCD, no podía ocultar su decepción al término del choque que su equipo perdió en el descuento frente al Ciudad de Lucena. Bajo su punto de vista, el Deportivo mereció más y en ningún momento fue inferior a un rival que ha realizado un gran desembolso. Destacó el gran trabajo de sus jugadores y lamentó no haber estado acertado en los metros finales para haber definido alguna de las oportunidades que generaron. "En el fútbol mandan los resultados”, sentenció.

–¿Está decepcionado con el resultado?

–En el fútbol todo es cuestión de resultados, no hay otra, no hay más historias. Da igual lo que hagas, da igual lo que trabajes los noventa minutos... El resultado lo marca todo. Fue duro. Ellos han ganado por 2-1 y para mí entender el triunfo no fue nada merecido. Si ha habido un equipo sobre el campo que ha estado mejor que el otro ese fue el Xerez Deportivo.

–Dimas Carrasco destacó la valentía del Xerez CD durante todo el encuentro...

–Yo lo único que puedo decir es que los jugadores, aunque todos cometemos errores, durante los noventa minutos fueron valientes y eso fue lo que les pedí durante la semana después de empatar con el Córdoba. Les comenté que la única forma de poner en aprietos al Ciudad de Lucena era eso. Me llena de orgullo que hayan tenido esa valentía y que hayan realizado ese trabajo tan complicado de hacer en este campo por el dominio que ejerce el rival los rivales, a los que somete a límites insospechados. Me voy con la satisfacción que no ha habido ese dominio ni nos han sometido, al contrario. Creo que incluso tuvimos muchas opciones para habernos llevado el partido.

–También ha comentado el técnico del cuadro lucentino que merecieron ganar, ¿comparte esa opinión?

–En la primera parte nos marcaron el gol en la primera oportunidad que llegan a puerta y en la segunda, Ranchero gana línea de fondo, tira para César y nos meten el gol en el minuto 92, cada uno valora lo que le interesa.

–¿Cómo está el grupo después de encajar la derrota de la misma forma que ante el Salerm Puente Genil después del gran desgaste realizado?

–Hay un poco de todo, los jugadores saben que han hecho un gran trabajo, pero están afectados por perder con un gol en el descuento por un error. Ellos saben que esto es fútbol y que esto va así. Desde ya estamos intentando corregir errores y dándole valor al partido realizado pese a la derrota.

–Su equipo tuvo el dominio de la pelota, ¿le faltó acierto en la finalización?

–En la primera parte nos faltó calidad en los últimos metros, nos faltó aproximarnos con mucha más solvencia y en la segunda es cierto que nos faltó el estar más cerca de la portería, aunque estábamos pisábamos el área y ellos tenían la sensación de que podíamos hacer gol. En los últimos metros, no miramos bien a portería y no terminamos de finalizar lo que tan bien habíamos hecho para llegar hasta esa zona.

–Ciudad de Lucena y Xerez CD están llamados a ocupar los primeros puestos de la clasificación, ¿los tres puntos que había en juego tenían más valor por ese motivo?

–Queda mucha competición y, a estas alturas, son tres puntos más. Lo que no me gusta, al margen de los puntos, es perder más cosas, como las tarjetas innecesarias.

–¿Se postulan los dos equipos para estar arriba pese a los resultados del inicio de liga?

–El presupuesto del Ciudad de Lucena y el del Xerez no tienen nada que ver, lo que pasa es que el escudo del Xerez pesa y el club siempre tiene que estar ahí arriba. El Xerez ha hecho un gran esfuerzo, pero no llega al del Lucena. Aún así, vamos a intentar estar lo más arriba posible. Hay que tener los pies en el suelo al menos por nuestra parte. El Lucena sí que es un equipo llamado a estar arriba por todo, por el equipo, por el desembolso...