La lesión de Pedro Carrión, delantero del Xerez CD, es menos grave de lo que se temía

Buenas noticias para el Xerez CD: la lesión de Pedro Carrión es menos grave de lo que se temía al principio, cuando el delantero tuvo que ser sustituido en el partido contra el Ciudad de Lucena tras sufrir un esguince de tobillo en un choque con Molero, portero visitante. Y tanto es así que el delantero de Cártama alberga esperanzas de poder participar en el partido de mañana contra el Coria (La Granja, 19:30 horas).

El centrodelantero xerecista explica que el esguince "fue bastante doloroso, parecía que tenía algo más pero con la radiografía se descartó el tema hueso y rotura ligamento, he estado estos días con hielo y la pierna arriba, apoyando poquito y tomando antiinflamatorios y no sé si dará tiempo a estar" contra el Coria.

Y es que tras quitarse el vendaje compresivo que ha tenido 48 horas, el delantero comprobó que la inflamación había bajado bastante: "Está saliendo el derrame, está el esguince pero vamos a ver". Incombustible al desaliento, Pedro Carrión tiene la intención de ir a entrenar esta tarde e incluso alberga esperanzas de no perderse el partido de mañana con el Coria en La Granja, y aunque teme "que el míster no me va a dejar jugar", ha estado "haciendo mis cábalas, a ver si con un vendaje o con lo que sea. Me molesta un poco pero ha mejorado bastante, no esperaba que mejorase tanto. Sí es verdad que si el partido fuese el domingo y le pudiera dar dos o tres días más de reposo... Pero bueno, a ver cómo me encuentro en el entrenamiento, hay que valorar muchas cosas, no sé".

El ariete azulino, que explica que "andando no me molesta mucho pero no es lo mismo que saltar, correr, chutar", espera que sea con él en el campo o no, el Xerez CD mantenga ante el Coria la buena línea: "Como yo digo, al final es poder meter tiempo y trabajo al grupo; entre unas cosas y otras, la destitución de Juan Pedro, gente nueva, muchas cosas, la afición impaciente... Es un equipo que tiene mucha repercusión social y es entendible. Ahora Nene Montero está consiguiendo que el grupo crea, estamos jugando ya a algo en el que todos creen en lo que tenemos que hacer y al final van llegando resultados, muy poquito a poco, basándose en una solidez defensiva buena, tratando de tener arriba en banda rapidez y desborde, que es lo que nos estaba costando y lo que él ha requerido un poco, está buscando por ahí. Al final, el equipo empieza a conseguir resultados, sobre todo dejar la portería a cero y a poco que estemos acertados arriba se van dando resultados. Supongo que es eso, los equipos tienen que entrar en dinámicas y todo se basa en empezar desde una base e ir cogiendo confianza poquito a poco".