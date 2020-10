Joaquín Poveda estima que el Xerez CD está ya "consolidado y sabe a qué juega"

La pretemporada del Xerez CD encara su recta final y el cuerpo técnico se muestra satisfecho con la evolución de un equipo al que todos dan como uno de los favoritos para luchar por el ascenso a Segunda B. Los azulinos han disputado cinco encuentros, han ganado tres y empatado dos, San Fernando (2-2) y Atlético Sanluqueño (2-2), dos equipos de Segunda B a los que se impusieron en la tanda de penaltis con los Trofeos Rafa Verdú y Feria de La Vendimia en juego.

Joaquín Poveda, entrenador azulino, tiene ya asumido que el Deportivo parte con la vitola de favorito y "no me gusta eso, aunque sé que tenemos un buen equipo, que puede estar perfectamente arriba pero es lo que decimos siempre. Vamos a ir partido a partido, vamos a intentar que cada encuentro sea una final y después de esa primera fase de la Liga de 18 jornadas ya veremos dónde está el Xerez. No pensamos en la clasificación en este momento, vamos partido a partido".

Cuando faltan diez días para el inicio de Liga estima que su equipo está preparado para competir. "Siempre hacen falta cosas por mejorar pero el equipo está consolidado en el terreno de juego, sabe a qué quiere jugar, sabe perfectamente la sistemática de trabajo que queremos aplicar en cada una de las posiciones y me quedo con eso".

Bloque "con opciones"

En cada partido que el equipo ha disputado ha realizado variantes en el once y eso se debe a que "tenemos muchas opciones y en este equipo van a jugar los que yo entienda que están mejor en ese momento. Tengo dónde elegir y no nos vamos a casar con nadie, vamos a intentar poner a los mejores en cada partido o a los que consideremos que son los mejores para ese encuentro".

De todos los encuentros saca conclusiones y el que empató ante el Atleti no fue una excepción, ya que "de todos tenemos que aprender y más de uno ante un rival de superior categoría, con jugadores con mucho oficio, que saben a qué están jugando y que tienen muy claro a lo que quiere jugar su equipo. Las conclusiones han sido buenas porque nos vamos a encontrar con rivales así, eso hay que tenerlo muy en cuenta de cara a la temporada".

Bajo su punto de vista, la escuadra de Romerito "es de superior categoría pero no quiso jugar el balón y tuvimos que proponer casi todo el trabajo ofensivo. El rival se siente cómodo sin la pelota y entiendo que en Segunda B podrá sacar puntos, pero en un partido amistoso entiendo que se tienen que ver cositas. Esperaba un poquito más del Sanluqueño. El partido fue trabado, con muchas faltas, pero estoy contento con mi equipo porque hizo los movimientos que queríamos hacer tácticamente".

La primera parte del Deportivo fue mejor que la segunda, aunque el técnico xerecista no lo ve tan claro. "Tantos cambios seguidos se notan y también aparece el cansancio dentro de la dinámica de ir ganando 2-1 y que el rival aprieta. El equipo físicamente está muy bien, creemos que puede aguantar perfectamente los noventa minutos".

"El Xerez, rival a batir"

Se adjudicaron el Trofeo Feria de La Vendimia desde el punto de penalti y subraya que "es importante porque el equipo gana confianza e intensidad de cara a la Liga, aunque lo que vamos a ver durante la temporada no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. La Liga va a ser diferente, los rivales van a saber que el Xerez va a ser un rival a batir y van a utilizar sus armas para sacarnos de quicio en cada partido".

El conjunto azulino disputó su primer partido como local y estuvo muy arropado. La afición la califica de ser "soberana siempre. Cuando protesta tiene razón y cuando se alegra con el equipo tiene razón. Lo que le pedimos es que nos apoye al máximo, que este año hay un buen equipo, con el que se va a poder disfrutar mucho. Eso nos va a ayudar a ganar partidos, a estar arriba en la clasificación y a que los futbolistas salgan mentalmente fuertes al campo".

Por último, también valoró positivamente el disponer de campos para jugar y entrenar pero quiere un poquito más. "Se habla de resiembra y me parece bien todo lo que suponga que el campo en el que vayamos a jugar esté en las mejores condiciones. De todos modos, el terreno de juego no tiene que ser una excusa. El equipo tiene calidad como para ganar en cualquier campo. Lo que sí nos gustaría es tener una sede fija de cara a los entrenamientos".