Joaquín Poveda, técnico del Xerez CD, se ha mostrado contrariado por la primera derrota de la temporada, que a su juicio ha llegado contra un equipo, Los Barrios, que ha practicado "antifútbol". El alicantino, no obstante, no se muestra preocupado por la derrota porque "el equipo ha llegado y ha tenido ocasiones", aunque reconoce que es un "varapalo", que "hay que pasar el duelo" y que "hay que levantar a los jugadores" de cara al partido de la próxima jornada contra el Xerez DFC.

-Joaquín, primera derrota de la temporada. ¿Qué balance hace del encuentro?

-El titular podría ser "nos vence el equipo que crea antifútbol". Creo que en este tipo de campos se demuestra que en fútbol todo vale. No sólo hay que jugar sino también un equipo que no quiere jugar puede ganar y aquí se ha visto la prueba. Sí es verdad que en la primera parte hemos estado un poquito más espesos en la movilidad de balón y quizá en los movimientos que queríamos realizar tanto por dentro como fuera y luego ha sido un acoso y derribo nuestro, que lo hacemos en todos los partidos, y esta vez no ha llegado el gol. No podemos achacarle nada a nuestro equipo. Los jugadores han hecho un esfuerzo inmenso, han trabajado correctamente lo que tenían que hacer y hemos llegado al final con opciones de poder marcar, no ha podido ser, nos vamos con una derrota, la primera que tenemos, a levantar al equipo y a seguir trabajando.

-...

-La Unión es un equipo que sólo ha defendido, con una línea de cuatro y otra de cinco por detrás del balón y diez jugadores por detrás del balón cuando ha marcado el gol. Lógicamente, es muy difícil en zona de creación de ellos con esas dos líneas y con los jugadores altos que también tienen y sin espacios por dentro.

-¿Qué significa la derrota?

-No significa nada, la primera que hemos tenido. El equipo está trabajando muy bien, desde pretemporada no habíamos perdido, el equipo somete a todos los contrarios y no puedo reprocharles nada a mis jugadores, han hecho lo que había que hacer dentro del campo, no ha llegado el gol y tampoco pasa nada. No nos gusta perder. Cuando coges una dinámica de victorias y empates y pierdes un primer partido es un varapalo importante para nosotros. No queríamos perder y sí seguir invictos todo el año, no ha podido ser y ahora hay que levantar a los jugadores y el domingo que viene tenemos una final más.

-Lo ha intentado moviendo el banquillo.

-Nosotros solemos buscar soluciones, hemos jugado con línea de tres desde el minuto 50. Somos un equipo que sale a ganar en todos los partidos sea el campo que sea y cuando las cosas no salen como pensamos hacemos los cambios para buscar soluciones.

-Con la derrota del Ceuta, ¿los tres de arriba se afianzan?

-El Ceuta ha perdido y veo difícil que se pueda meter entre los tres primeros. Creo que los tres que estamos arriba son los que vamos a estar en el 'play-off' de ascenso. Y felicitar a Los Barrios por la victoria.

-¿Cómo ha visto al grupo? ¿Está fuerte?

-Los jugadores que tenemos son profesionales. Ahora mismo es normal, tenemos que pasar el duelo porque llevábamos sin perder todo el año, pero a partir de mañana a preparar ya el partido del domingo contra el FC y tranquilidad absoluta porque el equipo ha hecho lo que tenía que hacer, ha llegado y ha tenido ocasiones. No estamos preocupados.