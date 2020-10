Poveda, técnico del Xerez CD, pone a su equipo "la máxima nota"en la pretemporada

El Xerez CD no sabe lo que es perder aún en la pretemporada, ya que ha sumado un empate y tres triunfos. El último, el Deportivo lo firmó el sábado ante el Jerez Industrial en La Juventud (0-3). Los azulinos fueron superiores y desplegaron buen juego a ratos. Joaquín Poveda, técnico xerecista, se muestra satisfecho con la pretemporada que están realizando, le pone a sus jugadores "la máxima nota" y resalta "el poder ofensivo, los doce goles que hemos hecho dicen mucho".

El preparador azulino regresó al banquillo el sábado tras no poder estar en Rota "por una pequeña bronquitis que me tenía preocupado pero ya estoy bastante mejor" y sacó conclusiones positivas de la cita ante el cuadro industrialista: "Lo más importante de todo es que el equipo ya sabe a lo que queremos jugar en la Liga, ha asimilado mi idea de juego".

"Queremos -apunta-el balón continuamente, jugar tanto por dentro como por fuera pero en esta oportunidad se ha visto menos profundidad al ser el campo más grande. El equipo, de todos modos, ha llegado, creo ocasiones y pudo haber logrado un resultado más abultado".

Alternativas

El Deportivo cuenta con una plantilla muy amplia y el técnico lo agradece porque "eso nos permite tener alternativas y soluciones tanto en defensa como en ataque. Del centro del campo hacia adelante tenemos muchas propuestas ofensivas y las utilizaremos en función del partido y del rival".

Detalla igualmente que "podemos jugar por dentro, por fuera, con jugadores que se asocien entre ellos para crear superioridad numérica zonal... Este equipo, como he comentado muchas veces, va a ser complicado de analizar. Luego, el balón puede o no entrar pero la sistemática de trabajo que queremos aplicar la tenemos definida, los futbolistas también y a ver qué pasa en la competición".

El Xerez CD pisó por primera vez esta pretemporada La Juventud, el campo en el va a jugar. A Poveda le "encantó probar aquí. Jugamos ante un rival de inferior categoría pero nos dio trabajo. Cuando a este campo venga un equipo de nuestra categoría si quiere hacernos daño se tendrá que abrir y ahí es dónde entendemos que puede estar nuestro peligro, con espacios. Si no se abre, pues tendremos que buscar otras fórmulas para abrir la lata. De modos modos, insisto, a nosotros nos vienen bien los campos grandes como este, en los pequeños vamos a sufrir mucho más. En escenarios como La Juvenud es dónde tenemos que demostrar nuestra calidad".

Las notas de la plantilla

La pretemporada ya enfila su recta final y a la hora de valorarla, no lo duda: "Le pongo al equipo una nota máxima. En cuatro partidos, llevamos a favor once goles y hemos encajado dos o tres. Las palabras sobran, independientemente de habernos enfrentado a rivales de inferior categoría pero también de la nuestra y de Segunda B, como el San Fernando. Todos los equipos están bien preparados, quieren hacerte daño y demostrar que pueden ganar al Xerez y cualquiera. Los once goles dice mucho del poder ofensivo que tiene este equipo".

Tras el enfrentamiento con el Jerez Industrial, la próxima cita es el martes nuevamente en La Juventud ante el Sanluqeño. El máximo responsable técnico azulino se toma la cita como "otra más en nuestra preparación. A ver cómo están los jugadores de aquí al martes, a ver si alguno tiene sobrecarga o tiene otro tipo de problemas. Colorado, por ejemplo, no pudo jugar el sábado porque estaba cargado. Aún así, la idea es ir perfilando el once de cara a la competición".