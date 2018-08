Próxima parada: Lebrija

La pretemporada continúa y en el Xerez CD siguen con la puesta a punto con la vista fija en el debut liguero ante el recién ascendido Coria. Los de Juan Pedro Ramos siguen entrenándose en las instalaciones de Los Marianistas con algunas dudas aún de cómo será la plantilla de la próxima temporada, pero con buenas sensaciones después de dos victorias en los dos partidos amistosos ante el At. San José y Rvo Portuense. Con muchas cosas que mejorar aún, algo lógico a estas alturas, pero logrando contundentes victorias, el 'Pirata' se ha mostrado contento por cómo está trabajando el grupo.

En el equipo azulino están contentos con el rendimiento que están ofreciendo algunas de las caras nuevas. Tras más de dos semanas de pretemporada parece que Fran parte con algo de ventaja sobre Jairo en la portería, pues a su experiencia en la categoría hay que sumar que el segundo acaba de incorporarse a los entrenamientos hace unos días. Todo hace indicar que este año, además, veremos una nueva pareja de centrales, pues tanto Dani Jurado como Salas están dejando bastante satisfechos al cuerpo técnico. Más dudas está generando el lateral izquierdo en el que se espera, con paciencia, a Ezequiel, que sigue tratándose de una lesión de pubis y aún no ha podido entrenar con el grupo.

En el medio, la marcha de Javi Gómez al San Fernando parece haber dejado un hueco que podría llenar algún fichaje o abrirle de par en par una puerta a Juanma Aguilar, al que ya vimos en diez partidos la pasada campaña. También se espera que Alberto de un paso al frente después de un año en el que las lesiones no le han permitido ser regular. Además, la vuelta de los hermanos Narváez y la llegada de Piñero facilitarán bastante las cosas a los goleadores del equipo que parece que serán, una temporada más, Carrión y Juan Benítez.

El tiburón de Cártama cumplirá en enero nada menos que 41 años, pero cada temporada deja claro que lo de marcar goles no se le olvida. El pasado martes hizo sus dos primeros de esta pretemporada ante el Rvo. Portuense y, en su tercera temporada en el club, se erige como uno de los capitanes y las voces más respetadas dentro del vestuario. Juan Benítez, por su parte, ya dejó el año pasado muchas muestras de su calidad individual acabando la temporada marcando once goles y siendo uno de los principales artífices de la permanencia. Para reforzar la parte de arriba han llegado hombres como Rosillo y Pablo Valencia, mientras que Guille y José Vega siguen entrenando con el primer equipo a pesar de que el club no les garantiza su continuidad. El 'Pirata' ha reconocido públicamente que cuenta con ellos, pero la normativa solo permite inscribir a 16 jugadores mayores de 23 años y, de momento, el club entrena con 18.

Esta tarde el Xerez CD jugará frente a un Atlético Antoniano que viene de cosechar un empate y una derrota en sus dos anteriores partidos de pretemporada ante el Sanluqueño (3-3) y el Sevilla C (2-3). La cita tendrá lugar a partir de las 20:30 en el Campo Municipal de Lebrija y las entradas tendrán un precio de tres euros para caballeros, dos para señoras, jubilados y jóvenes y un euro para los niños.