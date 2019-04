Antonio Calle, entrenador del Xerez CD, no pudo sentarse en el banquillo en Chapín por la falta de acuerdo del club con Nene Montero para el finiquito y tuvo que sufrir desde la grada. No fue el regreso esperado a pero sí que disfrutó del encuentro que hicieron sus jugadores, que le plantaron cara al Xerez DFC, en zona de ascenso. Al madrileño le hubiese gustado pisar el césped del escenario de su ascenso a Primera con el Deportivo como jugador.

'Chino' Quirós, capitán azulino, salió en la segunda parte y fue el encargado de comparecer en rueda de prensa tras el derbi. De entrada, destacó que "estamos contentos, veníamos a intentar no perder y sumamos un puntito importante, tengo que dar la enhorabuena a mi equipo por el trabajo que hemos realizado".

Al derebi se le quiso dar durante la semana la connotación de partido normal pero resultó diferente, tenso y con pocas oportunidades. "Los dos equipos estuvimos más pendientes de que no nos marcaran que de hacer gol. Les jugamos de tú a tú, que no era fácil porque están bastante bien. Creo que cumplimos perfectamente. Cualquiera que sepa algo de fútbol sabía que el partido iba a ser así".

El Xerez CD dispuso de dos opciones a balón parado en el tramo final del partido y el xerecista considera que "las tuvimos, pero esto es fútbol. Ellos también tuvieron algunas ahí, con balones peligrosos, en los que estuvimos atentos a la hora de defender. Terminamos atacando y todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Como dice nuestro himno, hay que tener pundonor y coraje, en todos los partidos los hacemos".

Los xerecistas encadenan cuatro jornadas sin perder y con la portería a cero. Eso se debe "a la llegada de Calle, hemos mejorado, nos está inculcando un tipo de juego bastante bueno. Es un poco tarde para reaccionar pero estamos intentando hacerlo lo mejor posible por nuestra gente".

El Deportivo volvía a Chapín y la vuelta no fue la mejor: "Para mí siempre es especial volver a mi casa y estoy muy contento. El Sábado de Pasión ha restado público y también la Primavera Trompetera. Los fieles nuestros han estado al pie del cañón y el punto va para ellos porque se lo merecen más que nadie, lo que sí me ha sorprendido es la pitada que hemos recibido al salir a jugar, no me esperaba eso. Tampoco me esperaba un aplauso pero tampoco eso. El partido estuvo limpio, fue bonito, un punto para cada uno y ya está".