Rafa Verdú, decano de jugadores del Real Madrid

Rafa Verdú nos ha dejado a punto de cumplir los 95 años de vida. No sólo era exjugador del Xerez CD y Presidente de Honor azulino; Rafa Verdú ha sido hasta este miércoles el decano de los jugadores del Real Madrid, club en el que militó en la temporada 1949/50 debutando en el campo de Les Corts del FC Barcelona el 15 de enero de 1950 en la victoria merengue por 2-3.

Verdú subió al primer equipo procedente del filial, el Plus Ultra, con el que había debutado dos temporadas antes. La lesión de Macala le abrió las puertas para hacerse un hueco en las alineaciones -por entonces no estaban permitidos los cambios- gracias a los partidillos de los jueves que disputaban el filial y el primer equipo. Finalmente, se le hizo ficha profesional cobrando 50.000 pesetas hasta final de esa campaña.

Tras jugar dos partidos amistosos, le llegó el debut frente al FC Barcelona. Jugó de interior derecho formando delantera con Olmedo, Pahiño, Molowny y Cabrera. Los culés se adelantaron en el marcador (0-2), pero en la segunda mitad, el cuadro madridista le daba la vuelta al partido con dos tantos de Pahiño -uno tras asistencia de Rafa- y otro de Cabrera.

Disputaría cinco partidos más consecutivos contra Real Sociedad (2-2), Oviedo (2-0), Valencia (2-2), Atlético de Madrid (5-1) y Málaga (2-1) y su último encuentro como madridista fue en la jornada 25 en la goleada contra el Nástic de Tarragona (5-1).

En una entrevista publicada en el diario digital La Galerna, Rafa Verdú recordaba que dos años después de su marcha "llegó Di Stéfano y siempre me he preguntado qué hubiera pasado si me hubiera quedado, porque el que estaba a su lado acababa siendo bueno. Para mí, él ha sido el mejor jugador de la historia".