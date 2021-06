Ramón Verdú, nuevo director deportivo del Xerez CD, quiere cerrar la contratación del nuevo técnico azulino "cuanto antes" para comenzar a planificar la plantilla para la próxima temporada. El ya exjugador xerecista, que apenas ha tenido tiempo de asimilar el cambio del verde por los despachos, trabajará mano con mano con Juan Díaz y el primer objetivo es cerrar un entrenador que se amolde al perfil que busca la parcela deportiva para el equipo: que sea protagonista con el balón, ataque y proponga.

Verdú apunta que "estamos barajando opciones que nos gustan, ver cuáles entran dentro del presupuesto, del modelo de juego que queremos y del contexto de la situación en la que estamos". Añade que el presupuesto va a ser "inferior al de la temporada pasada", que fue una apuesta fuerte. "No quiere decir que el de la próxima no lo sea -explica-, pero se estaban pagando unas cantidades elevadas y el próximo año nos tenemos que agarrar a algo un poco más terrenal y a las circunstancias de la categoría".

Asegura que "se nos han ofrecido todo tipo de entrenadores, de diferentes características. Pero nosotros tenemos las ideas claras de lo que queremos. Queremos un entrenador que proponga y domine los partidos, ese es el perfil que buscamos. Que conozca la categoría es importante, aunque si un entrenador analiza bien a los rivales y se adapta a las circunstancias también puede ser una opción, pero si conoce la categoría es algo que lleva ganado".

El ofrecimiento para convertirse en nuevo director deportivo le llega a Ramón Verdú antes del partido contra el Ceuta y luego se precipitan los acontecimientos. "Me pilla de sopetón. No me lo esperaba porque tenía un año más de contrato y mi idea era ascender y seguir un año más en activo en el club. Me trasladan esta propuesta, la valoro y creo que en esta parcela puedo aportarle mucho al club", señala. "Después, ha sido todo rapidísimo. No he tenido tiempo ni de asumir que he colgado las botas, porque además llevo dos días con el teléfono que echa humo".

A sus 37 años, apunta que "tenía claro que el fútbol no me iba a retirar, sino este tipo de cosas. Me he formado bastante en este entorno y años atrás ya me habían propuesto dejarlo y acceder a una dirección deportiva. Ha llegado el momento ahora en el equipo de mi ciudad y en el que me formé de pequeño. Quiero devolver esa confianza que me han dado con mucho trabajo y máxima dedicación", aunque reconoce que "me retiro sin el ascenso y es una espinita que se queda clavada".

En la nueva 3ª RFEF, con 17 equipos en el Grupo X, ascenderá el campeón y los clasificados entre el segundo y el quinto jugarán un 'play-off' cuyo ganador pasará a una eliminatoria final por otra plaza de ascenso. En resumidas cuentas, la próxima temporada será "mucho más complicado el poder ascender. Va a haber mucha más competencia por ocupar el primer puesto. Además, la categoría va a ser muy dura con equipos como el Recre, que por potencial, afición y número de socios partirá con ventaja".