Rares no jugará en el Xerez CD

Gabriel Rares no va a jugar en el Xerez CD y se va a marchar al Yeclano. El rumano pone punto final a su segunda etapa en el club sin ni siquiera haber podido debutar. La entidad no le ha podido tramitar la licencia federativa al impedírselo el Reglamento General de la RFEF. Al parecer, nadie en el club reparó en el artículo 126.5 del Reglamento, que dice lo siguiente: Los futbolistas cuya licencia se cancele, no podrán, en el transcurso de la misma temporada, obtener licencia en el mismo equipo del club al que ya estuvieron vinculados.

El XCD no canceló la licencia a Rares hasta el pasado 2 de agosto, ya en la presente temporada, motivo por el que el jugador no puede tener ficha con el mismo club de origen. La entidad le tramitó este lunes ficha con el Afición Xerez, pero horas más tarde su nombre ya no aparecía en el apartado del club filial en la web de la RFAF. En caso de que el XCD lo hubiera alineado en el primer equipo con ficha del filial se arriesgaba a cometer alineación indebida en un caso similar al que se produjo hace unos años con Nico Carrasco. En aquella ocasión, el club que presentó la reclamación, el Jerez Industrial, lo hizo fuera de plazo.

Rares fue anunciado como el primer refuerzo del equipo para la segunda vuelta y llegó a ser presentado hace unos días en un restaurante de la ciudad. Entonces, afirmaba que había decidido regresar al Xerez CD dejándose guiar por el corazón.