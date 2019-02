Raúl Fernández, defensa del Xerez CD, quiere el derbi frente al Cádiz B

Raúl Fernández se estrenó la pasada semana con la camiseta del Xerez CD en el Alfonso Murube ante el Ceuta. El joven defensa malagueño ha sido el último jugador en llegar a la plantilla a petición expresa de Nene Montero y, pese a la derrota, no defraudó y completó un buen partido a pesar de actuar de pivote.

Tras superar la derrota, "que nos dolió porque no la merecimos", explica que la plantilla ya ha pasado página y que se encuentra totalmente centrada en la preparación del derbi del domingo frente al Cádiz B en las instalaciones de El Rosal, a partir de las cuatro de la tarde.

Fernández recuerda que "terminamos bastante fastidiados el partido en Ceuta. Tuvimos dos ocasiones muy claras para habernos adelantado en el marcador, una de Asier de cabeza y otra de Amin en el primer cuarto de hora de juego. Nos podíamos haber puesto 0-2 y todo hubiese cambiado. Perdonamos, cometimos un par de errores y nos marcaron. Pedro también tuvo otra casi al final que hubiese sido el empate a uno. La verdad es que era el partido por lo que significaba y el rival que era pero no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir peleando. Tenemos todos muchas ganas de salir adelante, ni podemos ni debemos bajar la guardia".

Lleva poco tiempo en Jerez pero no oculta que "la semana de trabajo de cara al derbi está siendo intensa, se nota diferente. Estamos trabajando muchísimo, tenemos ganas de ganar. Fuera de casa, el equipo lo está haciendo bastante bien y pensamos que lo de Ceuta fue un accidente. Insisto, lo vamos a dar todo, por trabajo y ganas no va a quedar seguro".

Además, el xerecista es de los que piensan que "un derbi es un derbi, es imprevisible, nunca se sabe lo que puede pasar y no siempre gana el que mejor clasificado está. En todas las categorías este tipo de partido son especiales y para nosotros lo es".

"Son muy buenos, rocosos y encajan pocos goles pero lo vamos a dar todo y se lo pondremos difícil"

De todos modos, también tiene los pies en el suelo y reconoce que "el Cádiz B es el líder y eso es por algo, es por méritos propios. Es un equipo con gente joven y de calidad. Es un bloque rocoso, que además defensivamente es bastante bueno porque encaja muy pocos. Aún así, nosotros también tenemos nuestras armas para poder ganarles y las vamos a emplear, podemos hacerles mucho daño. No se lo vamos a poner nada fácil".

Nene Montero confía mucho en él y en cuanto tuvo el pase internacional y el Xerez CD le pudo tramitar la ficha le colocó en el once inicial. Se muestra "encantado, agradecido y con ganas de darlo todo y de mejorar. Me encontré muy cómodo junto a los compañeros, me lo han puesto muy fácil desde el primer momento. Ojalá me salgan las cosas bien y pueda aportar mi granito de arena en el crecimiento del equipo, nuestra aspiración es esa, mejorar y mejorar para seguir sumando puntos y pelear por lo máximo cada jornada".

Como a todos los centrales, le gusta sumarse al ataque y "todas las temporadas marco goles. Ojalá tuviera la oportunidad de hacerlo en el derbi, sería lo máximo. Jugar, ganar y marcar".