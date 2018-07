Reivindicarse en el Xerez

Todo un trotamundos del fútbol, Pablo Valencia recala en el Xerez CD dispuesto a reivindicarse en la provincia, en la que no juega desde que coincidiese en el Arcos entrenado por Juan Pedro Ramos, al que sustituyó Vicente Vargas. El director deportivo azulino presentaba al primer fichaje anunciado de esta pretemporada explicando que Valencia "estuvo conmigo en el Arcos CF, me hizo una gran campaña. Habíamos intendado anteriormente que viniera conmigo, no había podido ser porque estaba en el extranjero y este año aquí está", añadiendo sobre sus cualidades que "puede jugar lo mismo en punta, de delantero centro, como de segundo delantero. Tiene un disparo excelente, bastante potente, desde larga distancia, y tiene muchísima calidad y esperemos que este año nos dé muchísimas alegrías".

El delantero isleño explicaba que tras el Arcos se fue a jugar a Alemania y ahora ha decidido regresar: "Estuve en Arcos, compartí con Vicente Vargas vestuario y anteriormente con Juan Pedro, y decidí irme al extranjero, la crisis acechó fuerte aquí. Quería aprender idiomas y seguir jugando al fútbol y en España se hacían contratos de diez, doce meses y te pagaban tres. Hablé con mi representante y nos pusimos en contacto con varios clubes de Alemania, recibimos la oportunidad de jugar allí dos años. Con el tiempo me di cuenta que a pesar de tener una estabilidad, tenía mi trabajo y jugaba al fútbol, no estaba del todo contento y me comentaron que aquí había plazas para opositar como profesor de economía de Educación Secundaria y por eso me vine en noviembre. Vicente y yo hablamos por aquella época pero tuvimos que dejarlo para ahora y como acabo de terminar la oposición y existía el interés de Vicente de que me incorporase a este proyecto, yo encantado porque al fin y al cabo a mí lo que me gusta es jugar al fútbol y parece que pinta un proyecto muy ilusionante, estoy muy contento y desde aquí agradecerle que haya contado conmigo".

No me esperaba la calidad de la plantilla confeccionada, estoy contento por supuesto"

Valencia, anunciado por el Xerez CD hace semanas, ha estado al tanto de la actualidad del Deportivo: "Me ha sorprendido un poco porque fui el primer fichaje y no me esperaba la calidad de la plantilla que se ha confeccionado, algo que me ha puesto muy contento, por supuesto, porque a todo futbolista le encanta estar en un equipo competitivo, que aspire, en el que pueda aprender cada día de tantos buenos futbolistas con los que me voy a encontrar. Es ilusionante, tengo muchas ganas de empezar ya el miércoles, conocer a los compañeros que no conozco y reencontrarme con muchos otros, y esperemos que todo salga bien y que podamos demostrar que no solo hay calidad y buenos futbolistas sino también que somos capaces de materializar los objetivos que nos vamos a marcar o que nos marcaremos a principios de pretemporada".

El nuevo ariete xerecista tiene claro lo que espera del próximo curso: "Si te soy totalmente sincero, yo soy delantero centro, me gusta marcar goles, cuantos más marque mejor, pero esta temporada es un poco especial porque después de tantos años sin jugar en España, y cuando jugué en España lo hice fuera, en Extremadura, Madrid, Sevilla... y quizá aquí en la provincia la única experiencia además del Arcos, en el que estuve apenas tres meses, fue en el Sanluqueño y Los Barrios, cuando tenía 18 años, y quizá ahí no era el futbolista en el que con el tiempo me he convertido. Y quizás sí mostrarle a mi entorno más cercano que soy un futbolista válido, en ese sentido demostrar todo lo que he aprendido y que soy un futbolista válido, ese es uno de mis objetivos, hacerlo lo mejor posible para obviamente ayudar al equipo y aportar mi granito de arena pero también para reinvindicarme aquí en la provincia".

Eso sí, Valencia asume que tendrá dura competencia con Pedro Carrión: "Por supuesto. Ya me he imaginado este escenario, él ha jugado en San Fernando, Los Barrios, Sanlúcar y he tenido la oportunidad de fichar y me había imaginado ese escenario, creo que puedo ayudarle mucho a que marque aún más goles, mi estilo es guerrillero y creo que beneficia al que está a mi lado y en ese sentido podía facilitarle mucho a Pedro o al que esté ahí, dependerá del sistema de juego que utilice el entrenador, pero tengo muchas ganas de aprender de él y de otros futbolistas experimentados que hay en la plantilla".

Para Valencia, que coincidió "un año con Dani Jurado en el Sanluqueño, también conozco personalmente a los hermanos Narváez, tengo una estrecha amistad con Alberto Piñero, sé lo buen futbolista que es, a Pedro Carrión... Con Ezequiel Arana coincidí en la selección andaluza y la española sub 19", el Grupo X es una incógnita: "La verdad es que conozco bastante poco. Mis compañeros están hablando que es un grupo bastante competitivo, lo que conocí fue en los pocos meses que estuve en el Arcos hace cinco temporadas pero creo que no tiene mucho que ver con el que nos vamos a encontrar".