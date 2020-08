Riako: "Vengo a ayudar al Xerez CD a intentar subir"

Riako Mete Bioko, conocido como 'Ricky', llega al Xerez CD a "ayudar al equipo a intentar subir" y es una apuesta de futuro de la comisión que gestiona el Deportivo junto con Andrés Salas, exfutbolista azulino y ahora en una agencia de representación de futbolistas. El joven delantero, presentado hoy en la nueva sede del Xerez CD, ha firmado por dos temporadas y cree que el club azulino es "una buena oportunidad para seguir creciendo como futbolista".

Juan Luis Gil 'Titín', de la comisión que gestiona el Xerez CD, agradeció a Andrés Salas "todo lo que está haciendo por el Xerez Club Deportivo y todo lo que hizo por el club cuando estuvo aquí como jugador" y no escondió que la llegada del delantero "es una apuesta tanto de Salas como nuestra. Riako tiene 19 años y es un jugador por explotar, esperemos que la apuesta salga bien", añadiendo que la confianza en el futbolista es tal que ha firmado por dos años con el Deportivo.

Salas también agradeció al club azulino "por confiar en mí, en todo lo que pueda ayudar al Xerez CD ahí estaré. Riako es un futbolista con enormes posibilidades, aún por explotar y en este club puede hacerlo. Conozco a la gente que está, sé cómo trabaja Juan Pedro", y del futbolista destacó que es "un jugador con mucha fuerza, mucha velocidad, tiene una capacidad superior a la que él mismo cree que tiene y espero que aquí, aparte de meter goles, aprenda y crezca de cara a un futuro que creo que tiene muy buena pinta".

"Me llamo Riako pero podéis llamarme Ricky", dijo el nuevo delantero xerecista, añadiendo que "soy un jugador como ha dicho Salas, muy rápido, y vengo a ayudar al equipo a intentar subir de división, a poner al equipo donde debe estar. Es un club que ha estado en Primera División, desde el primer momento que me ofrecieron la propuesta me interesó mucho, vengo a mejorar y a seguir progresando como jugador".

Nacido en Leganés hace 19 años (14-10-2000), Riako Mete Bioko empezó jugando a los cinco años en la cantera del CD Rocío Leganés, donde estuvo hasta los 12 años. Luego pasó a la cantera del Leganés, donde estuvo tres años. Antes de la etapa juvenil se enroló en el Cano Sport, de Guinea Ecuatorial, y regresó a España para jugar en el Tiro Pichón malagueño de la Preferente juvenil, subiendo al equipo de División de Honor, y tras jugar en el Alcorcón B, en septiembre de 2019 se enroló en el Thrayvoulos, de la Tercera División griega.

Del Xerez CD, Riako dijo que "me han contando que es un club muy grande con una afición muy buena, que está para apoyar en todo momento, que los jugadores y la gente están para cuando los necesites. También sé que el club estuvo en Primera División, me han dicho algunos jugadores que han pasado por aquí y he visto vídeos de los partidos".

También Salas le ha puesto al día de la actualidad del Deportivo, "aunque no salí muy bien de aquí", explicando el exazulino que "mi agencia se dedica a ver por toda España jugadores de esta edad, y desde que vi a Ricky en el Tiro Pichón vi en él algo diferente, que pueda explotar ya se verá en un futuro pero creo que estar en el Xerez le va a beneficiar". Salas conoce la Tercera División y "por lo que le he visto, puede triunfar en Tercera. Luego influyen muchas cosas pero por el equipo que se está haciendo, la afición, la ayuda que hay aquí y las condiciones que tiene, creo que es el mejor momento para que llegue al Xerez, y mejor aquí que en un filial".