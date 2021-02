José Luis Rodríguez 'Rodri', central del Xerez CD, era el único jugador azulino que había disputado todos los encuentros y todos los minutos hasta que hace dos semanas sufrió una lesión en su rodilla izquierda en un entrenamiento en La Granja y ya no pudo salir de inicio ante el Antoniano en La Juventud.

Con la semana de descanso, ha mejorado bastante, pero "aún tengo algunas molestias al realizar algunos giros. Tengo buenas sensaciones, he trabajado un rato con el grupo, nos quedan dos sesiones de entrenamiento y voy a hacer todo lo posible por jugar en Los Barrios", admite un Rodri optimista.

–¿Qué espera del encuentro frente a Los Barrios?

–Va a ser un partido muy complicado. Empataron el domingo en Los Barrios pero habían encadenado varios triunfos seguidos, están en una buena dinámica y se han colocado terceros. En su campo se hacen fuertes, son muy competitivos y nos van a crear problemas. He jugado allí varias veces y, pese a que el campo es de césped natural y eso nos viene bien, el encuentro será duro.

–Faltan sólo seis jornadas para el final de la segunda vuelta, ¿llega la hora de la verdad?

–Ahora sí que no podemos fallar, todos los encuentros que faltan son finales. Todos son duros y cualquier tropiezo te puede condenar. Ya todos los equipos nos estamos jugando o estar arriba o peleando por salir de abajo y llega un momento en el que no sabes qué tipo de rival es más peligroso.

–El objetivo está cerca, ¿lo ve posible?

–Como he comentado antes, toca ser cautos y aplicarnos eso del partido a partido porque es que no queda otra. Tenemos un colchón de puntos, pero fallas en dos partidos seguidos y ya aparecen los nervios. No hemos perdido y nuestro objetivo es llegar así al final o prolongar la racha al máximo, pero no es fácil. Nuestro grupo es de los más complicados, hay mucha igualdad y todos los rivales compiten.

–La próxima semana llega el derbi frente al Xerez DFC, ¿se habla ya en el vestuario de este encuentro?

–Sabemos que ese partido está ahí, pero nadie piensa en él. Tenemos puestos los cinco sentidos en el encuentro ante Los Barrios, que es durísimo. Cuando pase el domingo, ya habrá tiempo de pensar en el siguiente partido.

–La temporada a nivel personal para usted es sensacional, ¿esperaba que fuese así?

–Llegué al club con mucha ilusión, muchas ganas de jugar y de aportar mi granito de arena en este bonito proyecto, pero nunca imaginaba que lo iba a jugar todo. Estoy muy contento y deseando recuperarme para volver a jugar.