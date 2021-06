El central José Luis Rodríguez 'Rodri' fue una de las grandes sorpresas en la alineación del Xerez CD el pasado domingo ante el Salerm Puente Genil. Después de dos meses apartado de los terrenos de juego por una complicada lesión de rodilla reapareció y lo hizo a lo grande. El central jerezano fue uno de los mejores de su equipo, aportó su granito de arena y hasta terminó portando el brazalete de capitán, que lucieron hasta cuatro jugadores diferentes en el partido por las lesiones y los cambios.

No oculta su alegría por volver, admite que "sufrimos como nunca porque el Puente Genil tiene un buen equipo, pero lo de pasarlo mal hasta el último momento va en el ADN de este equipo", sueña con la final y da las gracias a su familia, a los técnicos, a sus compañeros y a la afición por “haberme ayudado tanto durante todo este tiempo. Lo he pasado muy mal y con su apoyo todo ha sido más fácil".

–Ahora ya más en frío, ¿qué recuerdo le queda del partido del domingo ante el Salerm Puente Genil?

–Aún no me lo creo. Sufrímos muchísimo. Sabíamos que el partido iba a ser muy complicado después del 4-1 de allí porque tienen un grandísimo equipo, pero fue increíble. Empatamos con un jugador menos, en la prórroga y después de ir perdiendo con un penalti que no fue. Había mucha gente en el área y el árbitro no sé cómo pudo ver mano. Este equipo lleva en el ADN pasarlo tan mal. Nunca dejamos de creer, nunca nos rendimos y conseguimos pasar de ronda, estamos en la final, que es lo importante.

–(...)

–En estos partidos de 'play-off' está todo muy igualado y se decide por pequeños detalles. Empujamos muchísimo, ya sólo nos quedaba dar más del cien por cien y sacar adelante el partido por entrega y coraje.

"Todo se va a decidir por pequeños detalles, por una acción a balón parado, algún fallo..."

–¿Esperaba jugar?, ¿le había comentado algo el entrenador?

–Después de dos meses y medio, estaba loco por volver y, a la vez, tenía un poco de miedo por ver cómo respondería la rodilla y todo fue perfecto. Me respondió hasta bastante mejor de lo esperado porque aguanté el partido y la prórroga. Durante la semana, habíamos ensayado algunas cosas, pero realmente no sabía si sería titular o no. Estaba entrenando a tope para estar listo para cuando me tocara. Me dieron la oportunidad en un partido de esos que todos queremos jugar. Tenía muchas ganas.

–Al Ceuta le conocen bien después de dos enfrentamientos esta temporada, ¿qué tipo de encuentro espera?

–Espero que no tengamos que sufrir tanto, aunque me temo que será parecido, durísimo. El partido será igual o hasta más complicado. Tienen también un buen equipo y llegan con la moral muy reforzada después de haber ganado al Ciudad de Lucena en su campo, que era uno de los favoritos. Llegan en una buena dinámica y hay que estar preparados para pasarlo mal otra vez. No hay muchas diferencias, el que sepa aprovechar mejor esos detalles se llevará el gato al agua.

–¿Les concede algo de ventaja jugar en casa la final?

–Ciudad de Lucena y Ceuta eran los dos rivales a los que no me quería encontrar. Tenemos la ventaja del factor campo y de que el empate nos vale, pero va a ser muy difícil, confianza cero. Aún así, está claro que es mejor no tener que jugártela fuera.

"Hemos trabajado mucho, el ascenso lo merecemos todos, la ciudad, el club, la plantilla y la afición"

–¿Qué papel puede desempeñar la afición?

–Fundamental. El domingo estuvo espectacular y el sábado estará igual o mejor, estará a reventar. Empujó muchísimo y nos llevó en volandas.

–No había nacido cuando el Xerez CD ascendió también ante el Ceuta hace 35 años, ¿qué le han contado?

–He oído hablar mucho del gol de Poyatos y de todo lo que supuso porque la temporada fue muy difícil con el encierro en el Domecq. Lo merecemos todos, la ciudad, el club, la plantilla, la afición... Hemos trabajado mucho durante todo el año. Ojalá se repita el resultado y el sábado podamos celebrar algo histórico.