Rodri, preocupado por su lesión en la rodilla izquierda

El triunfo del Xerez CD ante la Lebrijana dejó buenas y malas noticias. El Deportivo logró clasificarse para la fase de ascenso a Segunda División B en el grupo de los mejores, pero el central Rodri no pudo acabar el partido por culpa de una lesión en su rodilla izquierda, la misma en la que ya tuvo problemas hace poco más de un mes. El defensa sufrió un leve esguince en el ligamento lateral interno.

Rodri acudió a la Clínica Beiman el mismo domingo por la tarde y fue examinado por los médicos, que le han colocado un vendaje, pero "tengo la rodilla inflamada y hasta que no pasen unos días no me pueden hacer más pruebas. El jueves me verán nuevamente y ya me podrán ofrecer un diagnóstico más claro. Hasta que no lo sepa, debo tener paciencia. Esta vez, me duele mucho más que la otra vez. Espero que todo quede en un susto y no tenga dañados los ligamentos".

El xerecista recuerda que la lesión se la produjo en una jugada en la que "fui a despejar la pelota y en el salto se fue más de la cuenta, sentí que algo había pasado cuando caí. No podía seguir aunque lo intenté".

Sobre la victoria ante la Lebrijana, resalta que "tenía que llegar. Desde que llegó Esteban no habíamos ganado, aunque estábamos trabajando bien. Nos quedamos con los tres puntos que era lo importante y rompimos a la dinámica, que nos hacía mucha falta. Eso sí, sufrimos más de la cuenta. Ahora, nos quedan otras dos finales y tenemos que ganarlas para llegar a la segunda fase con el mayor número de puntos posibles".

En Arcos, por la mañana

Mientras, el Deportivo ha regresado este lunes al trabajo en La Granja con la mente ya puesta en la cita del domingo en el Antonio Gallardo ante el Arcos, que el club serrano ha fijado a las doce y media de la mañana.

Para ese compromiso, Esteban espera contar ya con Chuma, que no pudo jugar el domingo, y recupera a Carlos Calvo, que cumplió su partido de sanción en La Juventud. Juanca, que sólo pudo jugar la recta final del partido ante los lebrijanos después de superar su lesión en el sóleo, ya estará listo para salir de inicio.

La plantilla tiene este martes descanso y volverá a los entrenamientos el miércoles en Montecastillo para preparar un encuentro muy importante de cara a pelear con las máximas garantías para buscar el salto de categoría.

El Xerez CD ha contactado con el Arcos para interesarse por las entradas para el encuentro del domingo y va a vender un paquete importante en la secretaría para todos los aficionados que quieran acudir al partido.